Franchising je zaujímavý spôsob, ako začať podnikanie alebo rozšíriť existujúci biznis. Stáva sa čoraz obľúbenejšou voľbou pre podnikateľov, ktorí sa chcú spoľahnúť na overený koncept a podporu od zavedených značiek. O výhodách, nástrahách či aktuálnych trendoch v rozhovore pre TREND hovorila Veronika Lipovská, výkonná riaditeľka Slovenskej franchisingovej asociácie (SFA).

Ako sa vyvíja franchising na Slovensku?



V súvislosti s udalosťami postcovidového obdobia či vplyvom vojny na Ukrajine prišlo v posledných rokoch k určitým zmenám, keď mnohé pôvodné koncepty, či už lokálne, alebo zahraničné, sa nejakým spôsobom ďalej nerozvíjali, prípadne utlmili svoju činnosť. Na druhej strane vnímame veľmi pozitívne, že vzniklo veľa nových lokálnych franchisingových konceptov, na čo sme veľmi pyšní. Veľa Slovákov sa pustilo do budovania franchisingového konceptu zo svojho podnikania, aby ho mohli ďalej distribuovať nielen na slovenskom trhu, ale aj v zahraničí.

V čom spočívajú pri franchisingu najväčšie výhody?



Keď sa povie franchisa, väčšinou si ľudia predstavia svetovo najznámejší koncept McDonald's, ktorý ako prvý priniesol tento typ podnikania na Slovensko. Táto značka je od A po Z stavaná ako správny franchisingový koncept. Nejde však len o to zobrať značku a začať predávať produkt či poskytovať službu. Je veľmi dôležité, čo dostáva franchisant zo strany franchisora.

Akú má od neho podporu, know-how či manuál. Aké rady dostane o tom, ako nastaviť procesy či ľudí. Nie je to len o tom, že si kupujem niečo ako instantný návod na podnikanie, ale je to niečo ako partnerstvo na dlhé obdobia pôsobenia a fungovania. Ide tam najmä o podporu zo strany sily siete voči jednotlivcovi.

Koncept franchisingu funguje desiatky rokov. Je však niečo, čo sa na ňom postupne mení či modernizuje?



Základ funguje tak, ako vznikol, pretože ide o overené postupy, ktoré sa testovali niekoľko rokov. Samozrejme, záleží tiež na tom, na aký trh daný koncept vstupuje. Vtedy je potrebné niektoré veci prispôsobiť. Napríklad čo sa týka portfólia produktov, ktoré predáva. V niektorých krajinách sú napríklad v oblasti stravovania určité obmedzenia. Manuál, ktorý má priniesť obom stranám profit a budovanie úspešného podnikania však ostáva vždy rovnaký.

Na druhej strane mnohé koncepty nemajú až tak detailne uchopené manuály. Sú voľnejšie a to je potom veľmi ťažké definovať ako pravý franchisingový koncept. Je to niečo ako hybrid, ktorý je v posledných rokoch veľmi populárny na Slovensku, ale aj v zahraničí.

V čom spočívajú pre franchisora najväčšie výzvy či prekážky?



Podnikanie musí byť niečím jedinečné a nemôže to byť o tom, že teraz idem vytvárať nejaké pobočky, ale že vytvorím niečo, čo viem predať ako koncept franchisantovi, a on vie podľa toho následne začať budovať rovnaké podnikanie. Nejde tam ani tak o produkt či službu, ale o spôsob, akým je koncept vybudovaný a akým sa následne dostáva k zákazníkovi. Je veľmi dôležité identifikovať, či moje podnikanie naozaj obsahuje niečo unikátne a špecifické, čo viem ponúknuť s pridanou hodnotou niekomu ďalšiemu.



Je tiež potrebná hĺbková analýza toho, či sme na to pripravení a či je na to pripravený aj trh. Na túto problematiku existujú konzultanti, s ktorými je veľmi dobré pustiť sa do diskusie. Často totiž vznikne myšlienka, že mám super produkt a chcem franchisingový koncept, no nie každé podnikanie je na to vhodné.

Niektorí ľudia si myslia, že franchising ako forma podnikania je celkom jednoduchý.

Stretávame sa s touto mentalitou, najmä na Slovensku. Ak si kupujem nejaký koncept, neznamená to, že mi okamžite začne zarábať. Je tam ešte kvantum práce a začiatočníckych krokov, aby to bolo možné postaviť podľa matky konceptu. Ľudia si myslia, že je to veľmi rýchle podnikanie. Áno je, no neznamená to, že na druhý deň bude všetko hotové a funkčné.

Dostane sa k franchisingovému konceptu ktokoľvek, kto má na to financie alebo sú potrebné určité predpoklady?