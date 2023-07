SPAC je špecifický typ spoločnosti. Firma, ktorá do schránky vstúpi sa sfúzuje a tým sa „vtiahne“ na burzu. Táto cieľová spoločnosť potom využije peniaze, ktoré boli v SPACu. V prípade, že napríklad do dvoch rokov vhodnú cieľovú spoločnosť SPAC nenájde, vráti investorom peniaze a zanikne. Je to forma verejne obchodovaného private equity fondu s veľmi krátkym investičným obdobím a len jednou transakciou. SPAC sa prvýkrát objavil už v 80. rokoch minulého storočia, ale väčšej popularite sa tešil až v rokoch 2020 a 2021, keď sa okrem iného viezol na vlne prebytku dostupnej hotovosti a rastúcich valuácií.