Veľké donáškové služby vidia v slovenskom zákazníkovi nevyčerpaný potenciál. Ich optimizmus potvrdzuje v rozhovore pre TREND nový riaditeľ slovenskej Foodpandy István Juhász, ktorý sa funkcie ujal v marci. Predtým pracoval pre rovnakú spoločnosť v Maďarsku. V rozhovore ďalej informuje o tom, že Foodpanda na Slovensku rebranduje. Vysvetľuje, ako spolupracujú donáškové služby s reštauráciami a poukazuje na to, že Slováci si v súvislosti s jedlom postupne budujú nové návyky.

Pri donáškových službách sa často skloňuje boom spôsobený pandémiou. Čo sa na globálnom trhu zmenilo?

Pandémia nielenže naštartovala, ale aj výrazne urýchlila zavádzanie nových produktov a služieb na väčšine trhov. Priniesla do sveta podnikania veľa porazených, ale aj víťazov, ktorí z tejto situácie vyťažili maximum. Delivery segment patrí do kategórie víťazov. Spôsobil revolúciu v stravovaní ľudí a vôbec v celom odvetví. Jeho najväčším prínosom je sloboda výberu na viacerých úrovniach. Považujem ju za niečo, čo sa dá poskytnúť. Dávame ju zákazníkom pri výbere jedla, dávame ju tiež partnerom, aby mohli rozvíjať svoje podnikanie a dávame ju aj kuriérom, ktorí môžu pracovať, kedy a koľko chcú.

Ako hodnotíte uplynulý rok na trhu doručovacích služieb z globálneho hľadiska?

Rok 2022 bol po pandémii pre doručovacie služby prvým „normálnym“ rokom. Všetky si prešli veľkou skúškou, aby zistili, ako zákazníci zareagujú, keď sa otvoria reštaurácie. Teraz môžeme povedať, že to pre nás dopadlo pozitívne. Zákazníci si obľúbili pohodlie a slobodu. Vidíme, že po donáške siahajú aj teraz, keď sú reštaurácie otvorené. Vytvorili si nové návyky, ktoré pretrvávajú. Bolo by napríklad divné ísť do reštaurácie a pozerať pri jedle film na streamovacej platforme.