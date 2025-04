Dlhodobé globálne trendy naznačujú, že až pätina firiem zaniká do dvoch rokov od svojho vzniku. Vlani tento osud postihol takmer šesťtisíc slovenských firiem, čo je najhoršia bilancia za posledných sedem rokov. Je to zároveň o 20 percent viac než v roku 2023, keď zlyhalo päťtisíc spoločností. Slovenská biznisová scéna však zažila už aj negatívnejšie obdobia, a to v rokoch 2016 a 2017, keď zaniklo v oboch prípadoch takmer deväťtisíc podnikov.

Ani najambicióznejší podnikateľ, ktorý sa rozhodne založiť firmu, nemá patent na úspech. K zlyhaniu vedú viaceré cesty, pričom niektoré firmy sa nezdráhajú ísť po viacerých súčasne. „Za najväčší problém posledných rokov považujem rozhodovaciu paralýzu. Tento jav postihuje menšie aj veľké firmy. Manažéri sa zdráhajú prijímať rozhodnutia a výsledkom je, že firmy stagnujú, starnú a neposúvajú sa vpred,“ hovorí biznisový konzultant Matej Karaba zo spoločnosti Opinest.

Upozorňuje na to, že najväčšie problémy vznikajú tam, kde chýba know-how, pričom nezáleží na tom, či ide o oblasť financií, stratégie či manažmentu.

Najväčšie zlyhania

V spolupráci s biznisovými konzultantmi zostavil TREND zoznam najväčších chýb, ktorých sa firmy nielen na Slovensku dopúšťajú.

Absencia stratégie

Veľké chyby robia mnohé firmy už na začiatku podnikania, keď rezignujú na akékoľvek významnejšie strategické rozhodnutia. „Majitelia a akcionári uprednostňujú často výšku obratov a krátkodobé zisky pred hlbšou a dlhodobejšou víziou,“ hovorí biznisový poradca Marek Straka. Firmy si nevytýčia, čo vlastne chcú – či chcú expandovať, byť lídrom trhu alebo zvýšiť hodnotu za účelom predaja.

Zlý biznis model a podcenenie trendov

So zlou stratégiou súvisí nevhodné nastavenie biznis modelu a odmietanie investícií do inovácií. Ako príklad uviedol M. Straka spoločnosť Kodak. „Odmietla investovať do digitálnych technológií aj napriek tomu, že vlastnila patenty na digitálne fotoaparáty. Neprispôsobila sa potrebám zákazníka z dlhodobého hľadiska a v roku 2012 vyhlásila bankrot,“ vysvetlil expert. Podobnú chybu spravila aj Nokia, ktorá podcenila dôležitosť trendu smartfónov a dotykových displejov.

Chyba, ktorá sa zvykne pomerne často opakovať, je zlé odhadnutie zákazníckeho správania či špecifík regionálneho trhu. Svoje o tom vedia v spoločnosti McDonald's, ktorá prišla do Indie s klasickou ponukou hamburgerov. Indovia však hovädzie mäso nekonzumujú, keďže kravy sú pre nich posvätné. Spoločnosť musela upraviť ponuku, aby sa vyhla fiasku.