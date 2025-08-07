Medzi najčastejšie dôvody odchodu zo zamestnania patrí z dlhodobého hľadiska nespokojnosť s platom. Stačí prehodiť pár slov s kolegami či priateľmi a človek zistí, že mnohí Slováci s platom nie sú spokojní. K tomu treba pripočítať tohtoročný prieskum Alma Career, podľa ktorého sa cíti viac než polovica Slovákov platovo podhodnotená, pričom len necelá štvrtina vníma svoju mzdu ako adekvátnu. Pocit neadekvátneho finančného ohodnotenia môže čiastočne vysvetľovať zvýšenú fluktuáciu vo firmách, na čo ešte vlani poukázal portál Sme.sk. Tá súvisí aj so silnou pozíciou uchádzačov na trhu práce.
„Asi dva milióny Slovákov a Sloveniek patria k zamestnanectvu. Podľa iniciatívy Pracujúca chudoba má až 80 percent z nich problém nasporiť si či cestovať, pričom mnohí z nich premýšľajú nad výdavkami už pri základných potrebách,“ hovorí členka Slovenskej asociácie koučov (SAKo) Katarína Makara, ktorá má zároveň skúsenosti s prácou happiness manažérky v jednej zo slovenských firiem. „Ak pracujem a bežné zamestnanie mi neumožňuje poriadne pokryť ani bežné náklady na dôstojný život, tak pocit podhodnotenia je úplne namieste,“ dodáva.
Výrazné podhodnotenie zamestnancov môže pritom v konečnom dôsledku brzdiť nielen ekonomický rast firmy, ale aj osobnostný rast zamestnanca.
Nechcú hundrať
Podľa K. Makary nejde o to, že by ľudia boli večne nespokojní a chceli neustále hundrať. Väčšinou totiž nejde len o číslo na výplatnej páske – zamestnanci riešia okrem platu aj transparentnú komunikáciu, jasné pravidlá a férovosť. Ak tieto faktory chýbajú, môžu vnímať aj slušný plat ako nedostatočný.
Alma Career zahrnula do prieskumu okrem Slovenska aj ďalšie krajiny vrátane Česka, Chorvátska, Slovinska či pobaltských štátov. Zaujímavým zistením je, že celkovo až 56 percent respondentov sa cítilo podhodnotených, no reálnu nespokojnosť s platom vyjadrila len tretina z nich. Podľa K. Makary to naznačuje, že ľudia neraz nevedia zaujať komplexný postoj k výške vlastného platu. „Stáva sa to častejšie, než si myslíte. Počas koučingu často počúvam, že klient je so svojím platom nateraz ok, ale zároveň cíti, že nie je dostatočne videný, ocenený alebo rešpektovaný a že jeho prínos je väčší než uznanie, ktoré sa mu dostáva,“ vysvetľuje K. Makara. Takto vzniká vnútorný konflikt, ktorý je viac o celkovom hodnotení a miere uznania než o číslach.
Dve tretiny pracujúcich ľudí majú problém vyžiť z platu
Nejde o luxus
Koučka si nemyslí, že z globálneho hľadiska by sa pocit finančného podhodnotenia spájal s túžbou dostávať vyšší plat bez zvýšenej námahy. „Klienti nespomínajú nové telefóny či exotické dovolenky. Obvykle neriešia luxus, ale to, či si môžu dovoliť základné veci,“ konštatuje.
Uvádza pritom aj jeden prípad z praxe. Vedenie jednej firmy sa pri každom pokuse pracovníkov stredného manažmentu o zvýšenie priemerného platu odvolávalo na ťažkú dobu a priveľké výdavky. Podniku sa však aj vďaka týmto zamestnancom výborne darilo a stal sa jednou z 50 najúspešnejších slovenských firiem. Pracovníci videli na Finstate, ako firma rastie, a ich pocit podhodnotenia spôsobila nedôvera voči vedeniu a jeho komunikácii. Pocit podhodnotenia je totiž oveľa komplexnejší, než sa zdá, a súvisí nielen s adekvátnou odmenou, ale aj s uznaním, ochotou vedenia počúvať, využiť potenciál zamestnanca či uspokojiť jeho túžbu po zodpovednosti.
Čo na to zamestnávatelia
