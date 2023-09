Fínsky kapitál sa Slovensku nevyhýba. Medzi známe firmy, ktorých matkou je spoločnosť z tejto škandinávskej krajiny, patrí napríklad pracovný portál Profesia, producent eskalátorov Kone, dodávateľ oceľových a železobetónových konštrukcií Peikko či výrobca papierových vreckoviek Metsa Tissue Slovakia zo Žiliny.

Fínske investície stoja aj v pozadí spoločnosti MSK Cabins, ktorá sa ešte vlani volala MSK Matec. Spoločnosť sa vo fabrikách v Sabinove a Lipanoch zaoberá výrobou bezpečnostných kabín pre rôzne priemyselné stroje, ako sú bagre či žeriavy. Odoberajú ich od nej známe značky, ide napríklad o Volvo, Liebherr či Ravo. Okrem toho sa zaoberá aj produkciou plastových krytov na motory a dodávkou náhradných dielov.

MSK Cabins je tento rok nominovaná na prestížnu cenu TREND Investor roka 2023.

Nový závod v Sabinove

MSK Cabins pôsobí na Slovensku od roku 2012. Vznikla odčlenením časti výroby od slovensko-belgickej spoločnosti Team Industries. V roku 2018 ju kúpila jej aktuálna materská spoločnosť – fínska MSK Group OY.

Svoju výrobu realizovala firma v minulosti len v závode v Lipanoch, ktorý si prenajímala od Team Industries. Dopyt po jej produktoch však dlhodobo rástol. Logickým krokom bolo investovať do vlastných priestorov, ktoré môže spoločnosť dlhodobo rozvíjať a zároveň jej umožnia ďalší rast.

Primárna časť investície tak smerovala do novej výrobnej haly a novej centrály strojárskej spoločnosti. Tá vznikla v Sabinove a realizovala sa počas pandémie. Výstavba závodu prebiehala od augusta 2021 až do záveru vlaňajška. „V Sabinove sme preinvestovali do budov a pozemkov zhruba šesť a pol milióna eur, ďalšie dva milióny eur smerovali do technológií, ako je napríklad nová lakovňa“ konštatuje pre TREND generálny riaditeľ MSK Cabins Peter Hudec.

V pôvodnom závode v Lipanoch, kde ostal proces výroby kovových dielcov a zvárania, preinvestovala firma vlani ďalších 750-tisíc eur v rámci obnovy technológií. Peniaze smerovali najmä do výrobných procesov na výrobu kovových dielcov potrebných pre zváranie kabín.