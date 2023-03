V čase napätých obchodných vzťahov medzi USA a Čínou sa čoraz viac technologických firiem rozhoduje hľadať si miesto pre svoje výrobné továrne inde. Najnovšie takéto plány ohlásili čínski dodávatelia spoločnosti Apple, ktorí pravdepodobne presunú kapacitu z krajiny oveľa rýchlejšie, ako sa predpokladalo.

Výrobca slúchadiel AirPods GoerTek je jedným z mnohých, ktorí skúmajú lokality mimo svojej rodnej Číny. Vyrába komponenty k iPhonom či PlayStation. Podpredseda predstavenstva Kazuyoshi Yoshinaga v rozhovore pre Bloomberg potvrdil, že firma investuje počiatočných 280 miliónov dolárov do nového závodu vo Vietname. Zároveň uvažuje o expanzii do Indie. Americké technologické spoločnosti totiž tvrdo tlačia na výrobcov ako GoerTek, aby preskúmali alternatívne lokality, dodal.

Tieto nálady potvrdzujú aj výsledky prieskumu, podľa ktorého prvýkrát za približne 25 rokov nie je Čína pre väčšinu amerických firiem jednou z troch hlavných investičných priorít. Geopolitické napätie a domáce ekonomické problémy vedú zahraničné podniky k tomu, aby sa čoraz viac obzerali inam.

„Pred rokom 60 percent spoločností uviedlo, že Čína je najvyššou alebo jednou z troch najvyšších investičných priorít. Tento rok to kleslo na 45 percent,“ povedal Michael Hart, prezident Americkej obchodnej komory v Číne. „Čína klesá v rebríčku ako miesto, kde ľudia investujú globálne. Je stále dôležitá, ale pre väčšinu spoločností už nepatrí medzi top destinácie.“

Cieľom je India

Až deväť z 10 najvýznamnejších dodávateľov spoločnosti Apple pripravuje rozsiahle presuny do krajín, ako je India. Bloomberg Intelligence odhaduje, že premiestnenie desatiny kapacity Apple mimo Čínu môže trvať osem rokov. Výkonný riaditeľ GoerTeku tvrdí, že to bude oveľa rýchlejšie. Väčšina čínskych technologických výrobcov zažíva rovnaký tlak. „Sú to rozhodnutia značkových spoločností,“ povedal Kazuyoshi Yoshinaga.

Samotný Apple už pred časom potvrdil, že plánuje výrazné zvýšenie produkcie v Indii a snaží sa obmedziť svoju závislosť od Číny. Americký koncern chce, aby na Indiu pripadalo až 25 percent z jeho produkcie. Aktuálne je to päť až sedem percent.