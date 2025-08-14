Čoraz viac európskych podnikov sa v rámci rastu vyhýba riskantným veľkým obchodom a uprednostňuje skôr menšie, „doplnkové“ akvizície. Ich cieľom je absorbovať konkurentov či užitočné technológie bez toho, aby ohrozili svoju povesť časovo a nákladovo náročnými dohodami, ktoré sa nemusia pretaviť do reality. Táto stratégia umožňuje firmám rásť bez znášania obrovských rizík a regulačných komplikácií spojených s väčšími transakciami.
Malé kroky, veľké výhody
Doplnkové akvizície sú pre manažérov gigantov i menších firiem čoraz atraktívnejšou možnosťou. Táto stratégia spočíva v tom, že väčšia spoločnosť kúpi tú menšiu, ktorá sa zameraním a expertízou skvelo hodí do jej existujúceho podnikania. Cieľom je posilniť operácie materskej firmy pridaním nových produktových radov, zákazníkov alebo technológií bez toho, aby musela zmeniť svoju vnútornú štruktúru. Táto stratégia dostala pomenovanie „doplnková“, pretože svojím spôsobom pripomína primontovanie vylepšujúcej súčiastky k stroju, ktorý dobre funguje aj bez nej.
Všeobecne ide o overený spôsob, ako firmy dokážu rásť bez veľkého rizika. Umožňuje im držať sa toho, čo už dobre poznajú. Doplnkové akvizície sú vhodné najmä pre portfóliové spoločnosti, ktoré chcú dosiahnuť rast v relatívne krátkom období. Sú totiž z časového hľadiska oveľa menej náročné než väčšie fúzie. Je to preto, že cieľové spoločnosti sú zvyčajne menšie a zladené s operáciami materskej firmy. Ich integrácia je tak jednoduchšia a umožňuje hladšie zjednotenie systémov, tímov a nástrojov. Doplnkové akvizície navyše posilňujú trhovú pozíciu zvýšením trhového podielu alebo znížením konkurencie.
Napriek tomu nie sú vhodným riešením pre všetky spoločnosti. Vyhnúť by sa jej mali tie, ktoré potrebujú zásadnú transformáciu, vstupujú do nových odvetví alebo nemajú kapacitu zvládnuť ďalšie pracovné zaťaženie.
Latka je vysoko
Strategické výhody doplnkových akvizícií objavili viacerí veľkí európski hráči. V energetickom sektore napríklad firma Shell. Jej generálny riaditeľ Wael Sawan neverí, že väčšie obchody sú automaticky aj lepšie. Latka pre veľké akvizície je dnes podľa neho nastavená mimoriadne vysoko.
Shell v tejto súvislosti poprela tvrdenia, že uvažuje nad prevzatím firmy BP, ktorá by viedla k uzavretiu najväčšej ropnej transakcie za posledné generácie. Práve preto by však pravdepodobne prilákala pozornosť regulačných orgánov. Namiesto toho sa spoločnosť rozhodla pre menšie transakcie.
Jednu už dohodla s francúzskou spoločnosťou TotalEnergies a týkala sa odkupu jej podielu v nigérijskom offshore ropnom poli Bonga za 510 miliónov dolárov. W. Sawan vysvetlil, že tento typ obchodov umožňuje jeho firme rásť bez toho, aby na seba zbytočne upozorňovala a spôsobovala rozruch.
Podobne aj švajčiarsky výrobca vôní a príchutí Givaudan stavil v rámci rastu na doplnkové akvizície. Generálny riaditeľ Gilles Andrier vysvetlil, že nákup malých konkurentov pomáha firme rozšíriť klientsku základňu a posilniť produktovú ponuku. Medzi nedávne akvizície patrí kozmetická firma v Taliansku a konkurenčná firma v Brazílii.