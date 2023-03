Do roku 2030 malo v Európe vyrásť takmer päťdesiat nových tovární na výrobu lítium-iónových batérií do elektromobilov. K nim sa rátajú plány Tesly otvoriť závody v Európe, ale aj Northvolt podporovaný Volkwagenom, ktorý už má prevádzku vo Švédsku a mal mať ďalšiu v nemeckom Heide. Ďalej sú to Italvolt v Taliansku, West Midlands vo Veľkej Británii, CALB v Portugalsku, viaceré závody Freyr v severskom regióne, ale aj nové závody slovenského producenta Inobat, ktoré mali vzniknúť v Srbsku a Španielsku.

Štúdia Európskej federácie pre dopravu a životné prostredie s názvom „Ako to všetko nestratiť“ varuje, že dve tretiny plánovanej výrobnej kapacity na kontinente sú v súčasnosti ohrozené; buď sú oneskorené, zmenšujú kapacity alebo ich úplné rušia. Mnohé európske projekty ohrozuje aj presídlenie do USA, pretože firmy zvažujú využitie stimulov poskytovaných tamojším zákonom o znižovaní inflácie IRA, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára.