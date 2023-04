Elon Musk zaostáva za vo svojou ambíciou zmeniť autá Tesla na úplne autonómne. Rozhodol sa zapracovať viac na myšlienke, ktorú sa mu dosiaľ nepodarila dotiahnuť do úspešného konca. Už od roku 2019 zvykne hovorievať, že Tesly bez vodiča sú „hneď za rohom“, no má pred sebou ešte dlhú cestu.

Musk najnovšie vyhlásil, že Tesla by mohla predávať autá s nulovým ziskom a namiesto toho zarábať na softvéri pre autonómne jazdenie. „Sme jediní, kto vyrába autá, ktoré by sme technicky mohli predať s nulovým ziskom a neskôr zarobiť vďaka autonómii skutočne obrovské sumy,“ povedal pre Bloomberg. „Nie som si istý, koľkí z vás ocenia hĺbku toho, čo som práve povedal, ale je to mimoriadne dôležité,“ pochválil sám seba.

Snaha E. Muska premeniť víziu áut bez vodiča na realitu mu nebráni v tom, aby pokračoval aj v znižovaní cien elektromobilov. Podľa niektorých hrozí rozpútanie cenovej vojny najmä s čínskymi výrobcami. Tesla znížila za posledných pár mesiacov cenu svojho najpredávanejšieho Modelu Y až o 29 percent.