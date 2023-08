Nemecká spoločnosť TUI vstúpila na český trh. Najväčšia európska cestovná kancelária má už za sebou prvý charterový let do tureckej Antalye. Českých turistov odviezla linka prevádzkovaná spoločnosťou Tailwind Airlines. Toto spojenie bude v prevádzke z pražského letiska Ruzyně každý týždeň. V priebehu augusta pribudne z Prahy aj ďalší spoj do bulharského mesta Burgas, informuje E15.

Silná značka

TUI má v ponuke množstvo destinácií, vrátane tých najnavštevovanejších ako Turecko, Egypt, Grécko, Cyprus, Španielsko či Tunisko. Na budúcoročnú letnú sezónu má v pláne zvýšiť počet hotelov v destináciách na viac ako tisíc. Pre českých turistov nie je TUI neznáme. Zájazdy tejto spoločnosti boli dostupné v rôznych cestovných agentúrach. Zákazníci však museli na dovolenku odlietať z rakúskych alebo nemeckých letísk.

„Českí turisti s nami lietajú už veľa rokov. Vždy však museli cestovať cez niektoré zahraničné letisko. Aj preto sme sa teraz rozhodli rozšíriť našu ponuku o lety priamo z českých letísk. Okrem Prahy plánujeme aj lety z Brna či Ostravy,“ povedal pre E15 Marcin Dymnicki, šéf TUI Poland, dcérskej spoločnosti, ktorá riadi aj biznis skupiny v Českej republike.

Spoločnosť plánuje v priebehu augusta spustiť českú verziu webovej stránky a postupne by mali po krajine pribudnúť kamenné pobočky. TUI je v oblasti cestovného ruchu veľmi silnou značkou. „Prakticky na všetkých trhoch, kde spoločnosť začala predávať, sa relatívne rýchlo dostala do popredia,“ povedala pre E15 hovorkyňa cestovnej agentúry Invia Jiřina Ekrt Jirušková.

Trh s cestovnými kanceláriami je v Česku dlhodobo konkurenčný a presadiť sa medzi značkami, ktoré na trhu fungujú niekoľko rokov nie je jednoduché. Odborníci si myslia, že TUI oproti iným cestovných kanceláriám nemá vo svojej ponuke žiadny odlišný produkt.

Myslia si preto, že konkurenčný boj bude prebiehať hlavne prostredníctvom ceny. To však nemusí byť z dlhodobého hľadiska udržateľné. Odhaduje sa, že TUI môže časom na českom trhu získať až osempercentný podiel, čo predstavuje tržby na úrovni nižších miliárd českých korún.

Rozvoj bratislavského letiska