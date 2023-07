Milióny Európanov a Američanov si cestovaním vynahrádzajú stratené príležitosti z kovidových rokov. Analytici predpovedajú, že po zrušení cestovných obmedzení v Číne navštívia toto leto a na jeseň Európu milióny čínskych turistov. Talianska turistická sezóna odštartovala rekordným počtom návštevníkov počas Veľkej noci.

V regióne Cinque Terre, známeho rozprávkovo farebnými rybárskymi dedinkami, zavesenými na útesoch nad morom, sú zápchy spôsobené turistami také veľké, že miestni úradníci v najrušnejších dňoch turistické chodníky zjednosmerňujú. Cinque Terre je svetová turistická atrakcia a zároveň nočná mora domácich obyvateľov. „Veľká noc bola šialená a teraz sa to opäť stupňuje,“ povedal David Cefaliello, ktorý pracuje v miestnej kaviarni. „Turizmus je potrebný, je to takmer všetko, čo tu máme. Ale je toho príliš veľa,“ tvrdí aj dlhoročná obyvateľka Cinque Terre Angela Costa.

O tretinu viac

Podľa spoločnosti Demoskopika, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu, Taliansko pravdepodobne prekoná rekordný počet turistov a prenocovaní z roku 2019. Analytici predpovedajú, že počet turistov od júna do septembra bude o 3,7 percenta vyšší ako v rovnakom období roku 2019 a o tretinu percent vyšší ako pred desiatimi rokmi. Turisti sú vítaným impulzom pre ekonomiky južnej Európy, ktoré sú od cestovného ruchu do veľkej miery závislé. Podľa Svetovej rady pre cestovanie a cestovný ruch je v Taliansku viac ako desatina hospodárstva spojená s cestovaním a cestovným ruchom, v Španielsku je to 15 a v Grécku až 19 percent.

Vo Francúzsku a USA sa turistický ruch podieľa na celkovom hospodárstve deviatimi percentami. Miestni obyvatelia sa však čoraz častejšie pýtajú, koľko turizmu znesú Cinque Terre, Barcelona či Atény. Politici aj aktivisti sa čoraz častejšie snažia o obmedzenie masy turistov. V talianskom Portofine polícia pokutuje ľudí, ktorí blokujú pešiu dopravu, aby si mohli urobiť selfie. Benátky plánujú v roku 2024 zaviesť poplatok za vstup do mesta počas najrušnejších dní v roku. V Barcelone miestni obyvatelia vešajú do okien nápisy ako „turisti sú teroristi“, zatiaľ čo v Aténach sa obyvatelia sťažujú na masívne rozšírenie Airbnb, čo miestnych vytláča z centra mesta.

Podľa spoločnosti AirDNA, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu, bolo v máji v Aténach k dispozícii približne 10-tisíc nehnuteľností na krátkodobý prenájom, čo je takmer o štvrtinu viac ako v máji 2018. Dopyt po krátkodobých prenájmoch v Grécku sa v máji zvýšil o 62 percent v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška. Taliansky alpský región Alto Adige už obmedzil počet lôžok dostupných pre turistov v súkromných nehnuteľnostiach, aby bojoval proti šíreniu krátkodobých prenájmov. Múzeum Louvre v Paríži stanovilo denný limit počtu návštevníkov.

Akcie reagujú rastom