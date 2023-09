Opakovane porušujú daňové zákony, ale nič si z toho nerobia. Mnohí daňovníci patria možno dlhé roky medzi občasných či chronických porušovateľov daňovej legislatívy, no radšej v praxi riskujú pokutu. Tá najnižšia sa napríklad za nepodanie daňového priznania k dani z príjmov pohybuje na hranici od 30 eur.

Jej výšku však určuje daňový úrad individuálne, pričom prihliada na závažnosť nepodania, trvanie a možné následky. V rámci novely zákona o dani z príjmov, schválenej v parlamente už v decembri 2022, budú od roku 2024 daniari viac proaktívni voči všetkým daňovníkom.

Proklientske opatrenie daniarov

Daniari aktuálne pracujú na novom proklientskom opatrení. Už od budúceho roka vstúpi do platnosti spomínaná legislatívna zmena, ktorá pre daňové subjekty zavedie tzv. inštitút druhej šance pri ukladaní pokút. To znamená, že daňové úrady daňovníkom najskôr zašlú upozornenie do schránky na portáli verejnej správy za neplnenie si daňovej povinnosti namiesto okamžitého sankcionovania. Ako to bude prebiehať v praxi?

Uloženie pokuty pri prvom porušení povinnosti bude podľa slov hovorkyne Finančného riaditeľstva SR (FR SR) Martiny Rybanskej závisieť od toho, či rozhodujúca skutočnosť nastala do 31. decembra tohto roka alebo po tomto dátume.

„Ak nastala po tomto dátume, správca dane bude porušenie povinností považovať za prvé, pokutu daňovníkovi neuloží, ale zašle mu oznámenie o dopustení sa správneho deliktu. Pokiaľ sa dopustí toho istého správneho deliktu druhý a ďalšíkrát, pokutu mu správca uloží,“ dodáva pre TREND hovorkyňa.

Druhá šanca len raz

Novinka takzvanej druhej šance bude platiť pre všetkých daňovníkov, bez ohľadu na to, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu, a tiež bez ohľadu na to, či si do účinnosti novely títo riadne plnili svoje povinnosti alebo nie. Finančná správa očakáva, že táto zmena má potenciál zlepšiť daňovú disciplínu subjektov a prispeje aj k zlepšeniu výberu daní.

Dotknúť by sa to mohlo desiatok tisíc správnych deliktov. Ich počet totiž každoročne rastie, vlani bolo vystavených 175 332 rozhodnutí o pokute.

Druhá šanca sa bude týkať len pokút, ktoré môže daňový, alebo colný úrad určiť v rámci ustanoveného rozpätia v zákone. Napríklad oneskorených podaní daňových priznaní, oneskorených registrácií, oneskorených oznamovacích povinností, ako aj nesplnení niektorých z povinností nepeňažnej povahy.