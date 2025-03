V rodinných firmách sa stáva, že potomok nechce alebo nie je schopný prevziať riadenie či inak sa angažovať v orgánoch firmy. Existujú možnosti, ako takéto situácie riešiť. Zapojením externých manažérov či iných profesionálov. Ide o fiduciárne služby, ktoré pre rodinnú firmu dokáže zabezpečiť korporátny poskytovateľ.

TREND sa o fiduciárnych službách rozprával s partnerom a spoločníkom advokátskej kancelárie Havel & Partners a partnerom One Family Office Davidom Neveselým, ktorý hovorí, že až v pätine rodinných firiem na Slovensku sa deti do jej života vôbec nezapoja. Asi v 40 percentách sú deti vo vedení a vo zvyšných 40 percentách sa angažujú aspoň v iných orgánoch firmy.

Ako definujete fiduciárne služby?

Fiduciárne služby zahŕňajú podporu pri správe rodinného majetku či komplexnú správu rodinného majetku v situáciách, keď potomkovia nemajú záujem alebo schopnosti aktívne riadiť firmu alebo spravovať rodinný majetok. Konkrétne ide o vytvorenie vhodných majetkových štruktúr, vyhľadanie a preverenie profesionálnych správcov a manažérov, nastavenie kontrolných mechanizmov, vybudovanie reportingových systémov a zabezpečenie pravidelnej komunikácie s rodinou.

V akom rozsahu je možné zapojiť externých ľudí?

V prvom stupni, teda v najmenšom rozsahu, ide o neformálny externý poradenský hlas, keď majú externí poradcovia miesto v investičnej rade či v inom neformálnom poradnom orgáne v rámci rodinnej štruktúry. Druhým stupňom je angažovanie externého odborníka v rámci formálnych kontrolných orgánov. Tretím, najvyšším stupňom, sú výkonné orgány na úrovni holdingu alebo správnej rady nadačného fondu.

Do veľkej miery odlišnou problematikou sú potom výkonné funkcie v rámci konkrétnych prevádzkových firiem, teda konateľ, generálny riaditeľ alebo finančný riaditeľ či iné. Tu už nejde o využitie fiduciárnych služeb, ale o klasickú HR tému profesionálneho manažmentu prevádzkových firiem.

Zdroj: archív Havel & Partners David Neveselý, Havel & Partners

Ktoré úrovne využívajú rodinné firmy najčastejšie?

Prvé dve, teda poradného hlasu v rámci neformálnych poradných orgánov alebo externého poradcu v pozícii formálneho kontrolného orgánu, napríklad revízora v rámci rodinného nadačného fondu. Súvisí to s tým, že rodinné firmy nie sú často ešte zvyknuté vpustiť do výkonných funkcií ľudí mimo firmu. Hoci aj to sa pomaly mení.

Čoraz viac rodín začína mať skúsenosť s profesionálnymi interim manažérmi v rámci prevádzkových spoločností alebo s profesionálnymi manažérmi, ktorých si v rámci rodinnej firmy vychovali.

Ako prebieha ich výber?

Výber a preverovanie osôb, ktoré sa majú zapojiť do správy rodinného majetku, musí stáť na dlhoročných skúsenostiach a profesionálnej sieti kontaktov. Súčasťou procesu by mala byť aj dôkladná analýza profesionálnych skúseností, referencií a hodnotového nastavenia a ich zhoda s hodnotovým rámcom rodiny.

Čoho sa majitelia firiem najviac boja?

Najčastejšie súvisia ich obavy so stratou kontroly, nedostatkom lojality a možným odchýlením sa od pôvodnej vízie a hodnôt. Ďalšou obavou je riziko zneužitia informácií, úniku know-how či dokonca priameho poškodenia firmy.

Ako sa tomu dá predísť?

Nastavením transparentných procesov, jasných pravidiel a kompetencií aj robustným kontrolným mechanizmom. Dôležité je pravidelné vyhodnocovanie výkonu podľa vopred stanovených kritérií a vhodne nastavený motivačný systém odmeňovania. Kľúčovým je však budovanie dôvery.

Kde dávajú fiduciárne služby najväčší zmysel?

Fiduciárne služby majú zmysel najmä v rodinách, ktoré chcú zaistiť dlhodobú profesionálnu podporu členov rodiny v otázkach správy rodinného majetku. A tiež všade tam, kde rodina vníma, že do budúcna bude potrebovať podporu pri riadení celej štruktúry alebo externého poradcu, ktorý udrží všetko v nastavených koľajach.

A kde potom dáva najväčší zmysel zapojenie profesionálnych manažérov na úrovni prevádzkových firiem?

V prevádzkových firmách dáva zmysel hľadať profesionálny manažment predovšetkým v odvetviach, ktoré vyžadujú špecifické technické alebo odborné znalosti ako napríklad priemyselná výroba, technologický sektor alebo finančné služby. V týchto prípadoch môže byť pre rodinných príslušníkov bez príslušného vzdelania a skúseností náročné efektívne riadiť firmu.

Ako zabezpečiť kontrolu poskytovateľa fiduciárnych služieb alebo profesionálneho manažéra?

Systém kontroly a reportingu závisí od potrieb konkrétnej rodiny. Základným princípom je transparentnosť a pravidelnosť. Dôležitou súčasťou je pre tento prípad nastavenie eskalačných mechanizmov. Dôležité sú pravidelné osobné stretnutia s členmi rodiny, aby sa zachoval osobný kontakt a dôvera.

Aké sú náklady na fiduciárne služby?

Náklady sú samozrejme vyššie než náklady na tradičné rodinné riadenie firmy a rodinnej štruktúry, keďže zahŕňajú odmeny pre profesionálnych poradcov, náklady na implementáciu kontrolných mechanizmov a reportovacích systémov. Závisí to od veľkosti firmy či holdingu. Nižšie sumy sa pohybujú od desiatok tisíc eur ročne. Je však potrebné tieto náklady vnímať ako investíciu do dlhodobej stability a prosperity firmy.