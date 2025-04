Nedodržiavanie ukazovateľov likvidity a dlhodobá zadlženosť nad osemdesiat percent. Aj taký je stav podnikov na Slovensku, ktoré spadli do reštrukturalizácie. V ťažkostiach sa ocitajú najmä malé a stredné firmy, v ktorých neexistuje funkcia finančného riaditeľa.

Na peniaze dohliada buď majiteľ alebo účtovník, obaja bez potrebnej kvalifikácie. Partner a konateľ spoločnosti Margin Advisory Miroslav Galousek a senior partner Margin Advisory Tomáš Oravec hovoria pre TREND o ich skúsenosti s reštrukturalizáciami firiem na Slovensku.

Aké sú najčastejšie príčiny úpadku firiem na Slovensku? Prevažujú interné alebo externé faktory?

Väčšinou je to kombinácia dlhodobo zle nastaveného podniku a externého impulzu. Podnik, ktorý je finančne podvyživený sa nedokáže vysporiadať s trhovou anomáliou. Problém je, že pri zle nastavenom podniku je ten koniec nevyhnutný a je to len otázka času, kým skončí v úpadku. Externý problém ten koniec len urýchli.

Dokáže vnútorne dobre nastavená firma prežiť akúkoľvek čiernu labuť?

To by som to nepovedal. Určite však platí, že čím zdravší podnik, tým väčšiu čiernu labuť dokáže ustáť. S podnikom je to rovnako ako s ľudským telom. Silný zdravý jedinec v dobrej kondícii sa ľahšie vysporiada s infekciou ako niekto s podlomeným zdravím. Základom je sledovať dôležité podnikové a finančné ukazovatele. Manažér podniku by sa mal snažiť pravidelne vyhodnocovať tieto ukazovatele a smerovať podnik tak, aby sa približoval k ideálnym hodnotám.

Ktoré napríklad?

Napríklad odporúčaná hodnota celkovej zadlženosti je 50 percent. Máme za sebou viac ako dvesto reštrukturalizácií a poviem vám, že až 95 percent z týchto podnikov malo dlhodobo zadlženosť viac než osemdesiat percent. A ukazovatele likvidity nedodržiaval asi nikto.

Prečo mnohé firmy nedodržiavajú odporúčané manažérske postupy a nesledujú ani základné finančné ukazovatele?