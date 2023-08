Hoci celková minuloročná inflácia dosiahla zhruba 13 percent, ceny potravín išli podľa Štatistického úradu vlani hore ešte viac – takmer o pätinu. Tomu zodpovedal aj medziročný rast tržieb päťdesiatky najväčších výrobcov potravín na Slovensku. Ten predstavoval až 27 percent. Kým tržby rástli medziročne všetkým potravinárom v top 50, s čistým ziskom to už také pozitívne nebolo. Klesol 21 firmám, pričom sedem spoločností skončilo v strate.

Najvýraznejší rast tržieb si pripísal spracovateľ hydiny EU Poultry, ktorého vlastní ukrajinský podnikateľ Dmytro Borodavka, producent krmiva pre zvieratá De Heus či výrobca cukroviniek Mondeléz. Silný rast ziskov zaznamenali okrem firiem EU Poultry a De Heus aj výrobca horaliek I.D.C. Holding, značka Pierre Baguette, ale napríklad aj Mlyn Kolárovo. TREND sa pozrel na niektoré z najväčších potravinárskych firiem, ich hospodárenie a novinky detailnejšie.

Najväčšie zastúpenie v rebríčku majú už tradične producenti mlieka a mäsa, obe po osem firiem. Väčšie množstvo výrobcov pôsobí aj v oblasti výroby pečiva, cukroviniek, sladu či krmív pre zvieratá.

Lídrom Nestlé

Lídrom potravinárskeho trhu je už niekoľko rokov producent dehydrovaných kulinárskych výrobkov Nestlé, ktorý pokračoval v raste tržieb a zisku aj vlani. Vo svojom závode Carpathia v Prievidzi vyrába bujóny, ktoré tvorili v minulom roku asu 45 percent portfólia, za nimi so 40-percentným podielom na produkcii nasledovali dochucovacie zmesi.

Dehydrované polievky a cestovinové pochúťky predstavovali zvyšných asi 15 percent objemu výroby. Na export smeruje vyše 95 percent produkcie Nestlé, pričom väčšina ide do krajín Európskej únie najmä do Francúzska, Rumunska, Maďarska, Holandska či Španielska. Mimo EÚ smeruje produkcia najmä do materského Švajčiarska.