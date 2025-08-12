Bývalý americký minister financií Lawrence Summers upozornil, že hospodárske smerovanie prezidenta Donalda Trumpa nesie znepokojivé paralely s politikou Juana Peróna, ktorá po druhej svetovej vojne priviedla Argentínu z pozície vyspelého štátu k ekonomickému úpadku.
„Argentína úplne zišla z cesty v dôsledku rozhodnutí demokraticky zvoleného lídra, ktorý namiesto upevňovania demokracie prešiel k autokracii,“ uviedol Summers v relácii Wall Street Week na Bloomberg TV.
„To by malo byť varovaním pre celé podnikateľské prostredie aj pre všetkých účastníkov nášho politického procesu.“
V roku 1946 založil Juan Perón populistické hnutie v čase, keď sa Argentína radila medzi ekonomicky vyspelé krajiny porovnateľné s Kanadou, Austráliou či Novým Zélandom – štáty s bohatými prírodnými zdrojmi a moderným hospodárstvom.
Presadzoval politiku substitúcie dovozu a vysokých ciel, ktorými chcel podporiť domáci priemysel. Podľa analýzy think-tanku OMFIF z roku 2023 bolo práve protekcionistické obchodné smerovanie „kľúčovou politikou“ vedúcou k hospodárskemu úpadku.
