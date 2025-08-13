Slovenský trh s komerčnými nehnuteľnosťami zažil silný vstup do roka. V prvej polovici 2025 sa zrealizovali investície v objeme takmer pol miliardy eur, čo predstavuje medziročný rast o asi 170 percent.
Na trhu zároveň prebehlo jedenásť transakcií a investičná aktivita bola citeľná naprieč retailovým, priemyselným aj logistickým segmentom. Dopyt po nových halách pritom prichádza od nájomcov, čo je pozitívom pre ekonomiku a priemysel.
Nové transakcie
V tohtoročných transakciách dominoval slovenský kapitál, pričom domáci investori dosiahli asi štvrtinový podiel. V tesnom závese ich nasledovali českí či maďarskí investori, ktorí tvoria asi pätinu tunajších investorov v industry developmente a do komerčných nehnuteľností.
Zo západnej Európy boli najaktívnejší investori zo Švajčiarska (17 percent), Spojeného kráľovstva (deväť percent) a Nemecka (päť percent). Zvyšné štyri percentá pochádzali prekvapivo zo Singapuru, naznačujú analýzy spoločnosti CBRE.
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 2 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?