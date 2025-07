Podľa nemeckého denníka Bild Európska komisia pracuje na pláne, ktorý má od roku 2030 zakázať firmám prenajímajúcim autá a veľkým korporáciám nakupovať do svojich vozových parkov iné ako elektrické vozidlá.

Podľa týchto úvah by spoločnosti ako Sixt SE a Europcar Mobility Group SA mohli od tohto dátumu nakupovať len elektrické vozidlá, uviedol Bild s odvolaním sa na zdroje Európskej únie.

Čaká sa na návrh

Ak by sa tento krok zaviedol, ovplyvnil by až 60 percent obchodu s novými vozidlami. Brusel totiž údajne plánuje predložiť návrh, ktorý by znamenal urýchlenie plánu EÚ na postupné vyradenie spaľovacích motorov, pričom zmena by sa týkala najmä podnikových a flotilových vozových parkov, ktorým by sa od roku 2030 zakázal nákup nových vozidiel so spaľovacím motorom, uviedol denník.

Návrh, ktorý zatiaľ nebol oficiálne predstavený, by mohol výrazne zmeniť štruktúru európskeho automobilového trhu. Podľa denníka plánuje Európska komisia návrh predstaviť koncom leta.

Plán zapadá do širšej klimatickej stratégie EÚ, ktorá už skôr avizovala zákaz predaja nových spaľovacích áut od roku 2035. Navrhovaným opatrením by sa však elektrifikácia podnikovej mobility výrazne urýchlila.

Európska komisia pritom už v marci predstavila návrh, ktorý ráta so 75-percentným podielom elektromobilov vo firemných flotilách do roku 2027.

Podobný návrh už teraz čelí odporu zo strany politikov aj priemyslu. Nemecký europoslanec Markus Ferber podľa Bildu adresoval predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej výzvu, aby návrh stiahla. Upozorňuje, že firmy budú elektromobily obstarávať len kvôli splneniu kvót, nie kvôli reálnemu dopytu.

Podobne sa vyjadril aj Richard Knubben, generálny riaditeľ organizácie Leaseurope, ktorá zastupuje európske leasingové spoločnosti. Podľa neho ide o „zadné dvierka“ pre urýchlenie regulačného rámca pôvodne naplánovaného na rok 2035. Obáva sa, že „rozhodnutia sa prijímajú na základe presvedčenia, nie faktov“.

Zásadná zmena

Nico Gabriel zo spoločnosti Sixt dodáva, že kvóty pre flotilových prevádzkovateľov „sú úplne nevhodné, pretože neriešia skutočnú príčinu problému“. Tou je podľa neho nedostatočne rozvinutá infraštruktúra rýchlonabíjacích staníc.

Ak by Európska komisia skutočne presadila stopercentnú kvótu pre elektromobily v podnikových flotilách a požičovniach áut, znamenalo by to výrazný tlak na celý automobilový priemysel, ako aj na energetickú infraštruktúru a siete.

Až 60 percent všetkých nových vozidiel v EÚ dnes registrujú právnické osoby. Tieto vozidlá sa často využívajú vo veľkých flotilách a po niekoľkých rokoch sa dostávajú ako jazdené autá k bežným spotrebiteľom.

Z tohto dôvodu by nové pravidlá mohli urýchliť prechod k elektromobilite aj v širokej verejnosti. Zároveň by však vyvíjali tlak na automobilky, ktoré by museli zabezpečiť masové dodávky elektrických vozidiel vrátane cenovo dostupných modelov.

Zatiaľ nie je rozhodnuté nič definitívne. Návrh musí ešte prejsť schvaľovacím procesom v Európskom parlamente a v Rade EÚ. Už dnes je však zrejmé, že pôjde o jeden z najvýraznejších zásahov do európskeho automobilového trhu za posledné desaťročia.