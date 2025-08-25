Vyše osem rokov vyrábajú v Košiciach výživové doplnky pre rôzne slovenské aj európske značky, zamestnávajú 130 pracovníkov a stále rastú. V tomto roku spustili novu linku na produkciu tekutých doplnkov.
A okrem toho kúpili pozemok, na ktorom začnú v budúcom roku stavať novú výrobnú halu. Polovica ich produkcie ostáva na Slovenku, druhú exportujú – do Česka, Nemecka, Chorvátska, ale aj Spojeného kráľovstva.
Bratia Martin a Adam Gunišovci zobrali do svojho biznisu aj otca Jozefa, ktorý bol nielen autorom ich podnikateľskej myšlienky, ich prvým zákazníkom, ale dodnes je aj ich mentorom.
Košická spoločnosť GreenPharm je nominovaná na prestížne ocenenie TREND Rodinná firma roka 2025. Partnermi kategórie sú advokátska kancelária Havel & Partners a poradenská spoločnosť ČSOB Advisory.
Výroba a investície
GreenPharm začínala s výrobou výživových doplnkov na báze kolagénu. Ten priamo nevyrába, ale ho nakupuje od rôznych dodávateľov a upravuje pre potreby kľúčových odberateľov. Ročne spracuje takmer 200 ton kolagénu.
