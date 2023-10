Fráza život je zmena nabrala počas posledných rokov na sile. Skúsenosti s pandémiou, inflácia či umelá inteligencia obrali mnoho zamestnancov, ale aj firiem o vieru v stabilitu či spoločenský poriadok. Spisovateľ a podnikateľský poradca Robin Sharma však tvrdí, že upínanie sa k minulosti a stabilite je pre nich nebezpečnejšie, než by sa mohlo zdať.

Jednou z hlavných tém vašich kníh je zmena, či už v živote alebo kariére. Ako by sa podľa vás mali ľudia vyrovnať s vynútenými zmenami, ktoré posledné roky zažívali?

Lídri sa zmenami inšpirujú. Začnite preto vidieť príležitosti, ktoré zmena prináša. Väčšina ľudí vníma zmenu ako zlú vec. A predsa vďaka nej môžeme rozvíjať obchod aj samých seba. Receptom na krízu je aj osobný rozvoj, ktorý nikdy nebol taký dôležitý ako dnes. Príkladom je vstávanie o piatej ráno, ktoré sa dá podľa výskumu University College London naučiť približne za 66 dní. Toľko trvá, kým si nainštalujete novú zručnosť. Získate tak na začiatku dňa čas na meditáciu, modlitbu, čítanie, cvičenie či písanie denníka. Neskôr počas dňa si nájdite čas na prechádzku alebo na niečo, čo vám vyčistí hlavu. Alebo večer odložte mobil a namiesto toho hodinu čítajte životopisy veľkých osobností. Môžete sa inšpirovať ich zvládaním krízových situácií. To všetko vám pomôže orientovať sa v zmenách a byť obklopení pozitívnymi ľuďmi.

Možno by sme mali tráviť menej času na sociálnych sieťach.

Aspoň raz týždenne si doprajte deň bez akýchkoľvek zariadení, aby ste sa skutočne zotavili. Dajte si digitálny sabat, počas ktorého budete žiť skutočný život, napríklad zájdete do galérie, reštaurácie či prírody. Potom nasleduje vzdelanie. Učte sa aspoň hodinu denne niečo nové a užitočné. Učte sa nový jazyk, novú zručnosť. Svojich klientov učím pravidlo 90 – 90 – 1. Znamená to, že počas nasledujúcich 90 dní venujete prvých 90 minút pracovného dňa jednej najdôležitejšej činnosti, ktorá môže veci zmeniť k lepšiemu. Tak isto som veľkým fanúšikom meditácie a pobytu v prírode. Pomôže vám upokojiť sa a získať perspektívu nad vecami, ktoré sa v živote dejú.

Takže by sme mali žiť viac v prítomnosti?

Áno. Skvelou pomôckou je i cvičenie, aj keď to znie jednoducho. Má však množstvo výhod, napríklad znižuje stres, zlepšuje kvalitu spánku, podporuje neuroplasticitu mozgu. Dostať sa do čo najlepšej fyzickej kondície je skvelý spôsob, ako prekonať toto chaotické obdobie. A tiež pochopenie, že silné osobnosti sa zmenami inšpirujú. Je to skvelý čas na hľadanie príležitostí a poskytovania nových služieb a produktov.

Vždy existuje skupina ľudí, ktorá sa chce z určitého dôvodu zmeniť. Akým chybám by sa mali pri tomto procese vyhnúť?

Podľa mňa je dôležité si uvedomiť, že nepohodlie rastu je vždy menej nebezpečné ako ilúzia bezpečia. Proces zmeny je chaotický a niekedy nebezpečný, a preto je jednoduchšie to vzdať. Ak však vydržíte, dostanete sa na oveľa lepšie miesto. Každý sa musí rozhodnúť medzi zmenou a rastom alebo životom, ktorý viedol doteraz. Druhá možnosť je bezpečnejšia a jednoduchšia, ale hrozí vám, že na sklonku života budete cítiť ľútosť nad nenaplneným životným potenciálom. Vtedy ľudia často neľutujú chyby, ale príležitosti, ktoré nevyužili.

Zdroj: archív Grand Hotel River Park, Bratislava Svetoznámemu mentorovi sa na Slovensku páčilo. Počas trojdňového pobytu v Tatrách dokončil svoju novú knihu.

So zmenou sa spája nielen nepohodlie, ale aj strach. Ako ho prekonať?