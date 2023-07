Franchising patrí medzi obľúbené formy podnikania po celom svete. Začínajúcim podnikateľom vyhovuje najmä fakt, že nastúpia do rozbehnutého vlaku s relatívne nízkym rizikom. Franchising na Slovensku spropagoval predovšetkým príchod siete rýchleho stravovania McDonald’s v roku 1995.

Vedú zahraničné koncepty

Dnes sa odhaduje, že na Slovensku funguje okolo 150 franchisingových konceptov v rôznych segmentoch. Mnohé koncepty sa však označujú za franchisingové, no nenapĺňajú úplne podmienky správneho konceptu tak, ako je známy vo svete.



„Ročne prejaví záujem stať sa franchisingovým konceptom zhruba 15 až 20 rôznych podnikateľských nápadov. Reálne ich do úspešného začiatku, keď je hotový manuál či know-how, dotiahne do päť firiem ročne,“ hovorí Veronika Lipovská, výkonná riaditeľka Slovenskej franchisingovej asociácie.

Najviac franchisingových konceptov na Slovensku dnes jednoznačne pôsobí v gastro segmente. Odhaduje sa, že ich je viac ako 58 percent, pričom až polovica z nich sa ešte kategorizuje do oblasti rýchleho občerstvenia. Za gastro segmentom nasleduje oblasť maloobchodu s podielom 12,8 percenta.



Medzi najznámejšie koncepty patria jednoznačne zahraničné značky ako McDonald’s, Starbuck, KFC či Burger King. V segmente gastra však pôsobia aj slovenské značky ako Mr. Kebab, Kaliforňan či La Donuteria.

Odolnosť a flexibilita

Práve La Donuteria patrí medzi najúspešnejšie a najrýchlejšie rastúce franchisingové koncepty na Slovensku. Celkovo dnes pod sieť patrí viac ako 100 obchodov v 16 krajinách, vrátane Egypta či Saudskej Arábie.



Spoločnosť má na oficiálnej webovej stránke uvedené, že k dispozícii sú aj ďalšie trhy na expanziu ako Čína, Karibik, Afrika či Spojené štáty, pričom do roku 2025 chce dosiahnuť métu 300 obchodov. V prípade expanzie slovenského franchisingového konceptu do zahraničia je veľmi dôležité sa zamyslieť nad tým, o aký trh ide a aká je lokálne nastavená mentalita. Zo všetkého najdôležitejšie je však získať prvého franchisanta, ktorý je kľúčový na to, aby sa daná franchisa dokázala na trhu rozbehnúť.