Európska únia chce do roku 2030 dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov o 55 percent. K naplneniu tohto ambiciózneho cieľa má pomôcť aj využívanie vodíka, a to nielen ako zdroja energie, ale aj ako alternatívneho paliva v doprave. Kým v osobnej a autobusovej dopravy nastal v tomto smere pokrok, vo svete ťažkej nákladnej dopravy je už situácia komplikovanejšia.

Miliardy na rozvoj

Ciele únie odráža aj slovenský Akčný plán pre vodíkovú stratégiu, podľa ktorého by mala krajina investovať do vodíkových technológií takmer miliardu eur. Financie majú pochádzať zo štátneho rozpočtu i z európskych zdrojov. Účet „dostal“ aj súkromný sektor, ktorý by mal prispieť na vodíkovú budúcnosť sumou 1,5 miliardy eur.

Aj vďaka týmto peniazom má premávať na slovenských cestách do roku 2030 deväťtisíc vodíkových automobilov a takmer tristo vodíkových autobusov.

Smelý plán však nehovorí o využívaní vodíka v cestnej nákladnej doprave, ktorá v rámci logistiky zodpovedá celosvetovo za takmer 10 percent všetkých emisií. Napriek tomu viaceré logistické firmy kamióny na vodíkový pohon už dobrovoľne testujú.

Keď sa hovorí o využívaní vodíka, často sa zabúda na kľúčové prvky, ktoré umožňujú pohyb vozidla. A to sú elektrický pohon a batérie. Vodík totiž je len zdroj a prostriedok na vytvorenie elektriny, ktorá vzniká v palivovom článku spolu s vodou pri reakcii vodíka so vzduchom.

„Pohonnou jednotkou vodíkových vozov je elektromotor. Vozidlá na vodík sa nezaobídu bez batérie, ktorá v tomto prípade slúži ako záloha pri vyššom odbere energie, než dokáže palivový článok vyrobiť. Na rad príde najmä pri strmom stúpaní plne naložených súprav,“ vysvetľuje odborník na vodík Roy van Son zo spoločnosti Resato Hydrogen Technology.

Výhodou ťahačov na vodík je, že spôsob ich prevádzky je takmer rovnaký ako pri dnešných naftových motoroch. V závislosti od tlaku vodíka v nádržiach je možné kamiónom prejsť 400 až 800 kilometrov a doplnenie paliva netrvá viac ako natankovanie nafty. V prípade nádrží so skvapalneným vodíkom by mohol byť podľa van Sona dojazd nákladnej súpravy až tisíc kilometrov.

Stabilná dodávka energie

Efektívne využívanie alternatívnych zdrojov energie vrátane vodíka, a to aj v nákladnej doprave, úzko súvisí s uskladňovaním elektriny v batériách.

S finančnou podporou na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a skladovacích kapacít počíta okrem iného európsky plán obnovy, keďže podiel vodíka na globálnej spotrebe energií by mal do roku 2050 dosiahnuť 15 až 30 percent.

Základnému rámcu pre rozvoj inovatívnych technológií v tejto oblasti sa v novej regulačnej politike venoval aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Jeho predseda Andrej Juris okrem batériových riešení pozitívne vníma aj vodík, ktorý v kombinácii s batériami môže byť zdrojom stabilnej dodávky energií či už vo forme elektriny alebo tepla na vykurovanie, kde má potenciál nahradiť dovážaný zemný plyn.

Viacero riešení

Na nevyhnutnosť využitia vodíka okrem iného aj v doprave poukazuje predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Ján Weiterschűtz, podľa ktorého bude vodík mieriť hlavne do sektora ťažšej dopravy. Do roku 2030 by mal vodík podľa neho nahradiť 4,5 percenta fosílnych palív v doprave.