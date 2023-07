Hovorilo sa o tom už pred rokmi. Pre koncerny zo západnej Európy bude výroba elektromobilov pridanou hodnotou s vysokými maržami, ktorú nebudú chcieť pustiť z rúk.

Neskôr nižšie pracovné náklady presvedčili koncerny presunúť výrobu elektrických áut aj do ich podnikov vo východnej Európe. Avšak dnes, keď je zrejmé, že elektromobilita nie je práve terno a počíta sa pri nej takpovediac každý cent, by chceli materské skupiny stiahnuť výrobu úspešnejších modelov s vysokými maržami naspäť domov.

O podobných plánoch hovorí nielen Volkswagen, ktorý tak vystrašil českú Škodu, ale aj iné firmy. Pred časom podobne uvažoval aj francúzsky Stellantis. Ten už mal predrokovať presun výroby elektrického Peugeotu 208 z Trnavy. Pre slovenský automotive by to znamenalo škrt prinajmenšom 50-tisíc kusov vozidiel.

Česi sa obávajú právom

V českej automobilke Škoda to vrie. Podľa denník e15, pre ktorý sa vyjadril odborový predák Škody Auto Jaroslav Povšík, nie je dnes jasné, či sa v Mladej Boleslavi bude aj naďalej vyrábať vlajkový elektromobil Enyaq.

Podľa neho sa má údajne rokovať o presune výroby tohto vysoko maržového modelu do najväčšieho závodu na výrobu elektromobilov koncernu Volkswagen v Zwickau.

Ako ďalej denník uvádza, na úrovni koncernu sa diskutuje o tom, ktoré závody v Európe budú jednotlivé modely dcérskych automobiliek vyrábať a v akom množstve. Model Enyaq je navyše veľmi ziskový a je to prvý plne elektrický automobil značky Škoda, vďaka ktorému plní emisné limity a vyhýba sa pokutám. Definitívne by sa o presune malo rozhodnúť na jeseň tohto roka.

Elektromobilita však mieša kartami aj na Slovensku, kde sa nová politika koncernov dotkla azda najviac trnavskej automobilky Stellantis Slovakia. Jej populárny model Peugeot e-208 chce Stellantis presunúť do španielskeho závodu v Zaragoze.

Navyše zaň lobuje aj Francúzsko, ktoré by si ho rado stiahlo do vlastnej ekonomiky. Pred letom so šéfom Stellantisu Carlosom Tavaresom rokoval priamo francúzsky minister financií Bruno Le Maire.

Trnavskej výrobe by to mohlo uškodiť, hoci by mohla získať do produkcie nové modely. Práve elektrický Peugeot e-208 totiž prispel k stabilite výroby trnavského závodu. V roku 2021 produkcia tohto modelu medziročne vzrástla o viac ako štvrtinu a jej podiel v podniku stúpol na približne 14 percent. Závod v roku 2021 vyrobil takmer 43-tisíc kusov tohto modelu a produkciu avizoval zvyšovať.

Stabilné portfólio