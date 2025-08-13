Z obsahu a spôsobu jeho vyjadrení bolo pritom zrejmé, že problematike, o ktorej hovoril, nerozumie v potrebnej miere, čo v odborných kruhoch vyvoláva pobúrenie a vážne pochybnosti o jeho kompetentnosti v danej oblasti.
Eduard Heger a jeho kolegovia opakovane, s plnou vážnosťou tvrdili, že Slováci za päť rokov vložili 6-násobne viac na hranie hazardných hier – a to zo 4 miliárd eur v roku 2019 na 24 miliárd eur v roku 2024.
Rozdiel medzi vkladom a „pretáčanými“ peniazmi
„Počas pôsobenia ministra financií pána Hegera sa menila metodika evidencie vkladov do hazardných hier. Kým ešte v roku 2019 do evidencie spadali takzvané IN vklady, teda skutočné peniaze hráčov vložené do hry, od roku 2021 sa začali zaznamenávať takzvané BET stávky – virtuálne peniaze, ktoré hráč počas svojho vkladu opakovane pretáčal počas hry," hovorí Dominika Hlobenová, hovorkyňa Asociácie zábavy a hier (AZAH).
„Pre vysvetlenie: IN hráča môže byť napríklad 1 000 eur, ale zaznamenaný BET z tejto hry sa môže vyšplhať až na 10-tisíc eur. Preto tabuľkovo vyzerá tento nárast extrémne, v skutočnosti však ide o porovnávanie jabĺk s hruškami – nie reálnych peňazí. To však pán exminister musí vedieť. Ak to nevie, a na tlačovej konferencii vyzeral, že tým absurdným 24 miliardám eur z vreciek ľudí verí, prezentovať takéto nezmysly je hanba,“ dodáva D. Hlobenová.
Exminister financií zároveň vyjadril počudovanie nad tým, že hoci vklady podľa jeho presvedčenia 6-násobne vzrástli, neodzrkadlilo sa to v 6-násobne vyššom odvode do štátnej kasy, ktorý vzrástol za päť rokov z 250 miliónov eur „iba“ na 350 miliónov eur – a práve tam podľa neho treba hľadať peniaze, ktoré štátu unikajú.
„Veríme, že týmto je záhada unikajúcich peňazí vyriešená a pán Heger nebude hľadať tam, kde nič nie je, ale dôkladne si radšej naštuduje metodiku vydanú za jeho pôsobenia na poste ministra financií,“ konštatuje D. Hlobenová.
Státisíce Slovákov hrali za ostatný rok nelegálne hazardné hry
Reakcia na zámery ministerstva
Tlačová konferencia strany Demokrati bola reakciou na vyjadrenia ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka a generálneho riaditeľa Tiposu Michala Hutníka, na ktorej prezentovali ambíciu vzniku štátnych kamenných kasín Tipos. Podľa Demokratov by tento krok znamenal snahu vytiahnuť z vreciek ľudí ešte viac peňazí.
„Máme v živej pamäti brífing vtedajšieho ministra financií Hegera po boku vtedajšieho šéfa Tiposu Kaňku, ako oslavovali historicky najvyšší obrat štátnej lotériovej spoločnosti v roku 2020 s očakávaním pána ministra, že ďalší rok budú výsledky ešte lepšie. Je zaujímavé sledovať, ako mu vtedy peniaze z hazardu neprekážali a chcel získať ešte viac,“ konštatovala D. Hlobenová z AZAH pre TA3.
Prevádzkovatelia z AZAH sa k téme kamenných štátnych kasín nevedia kompetentne vyjadriť, nakoľko tento návrh vyvoláva množstvo nezodpovedaných otázok. Najdôležitejšou je, ako by bola zabezpečená férovosť podnikateľského prostredia.
„Povolenie na prevádzku kasín vydávajú obce a mestá, preto je na mieste obava, či by štátna spoločnosť nemala pred súkromnými subjektmi prednosť – najmä s ohľadom na nemalé finančné prostriedky, ktorými Tipos podporuje šport a športové podujatia, určite aj na lokálnej úrovni,“ hovorí D. Hlobenová.
Nárast počtu nelegálnych herní
Ďalším problémom sú mestá a obce, ktoré bezhlavo prijímali všeobecne záväzné nariadenia (VZN) na tvrdú reguláciu alebo úplný zákaz herní a kasín. Preregulovanosť tohto prostredia spôsobila, že na Slovensku existujú minimálne možnosti vzniku nových kamenných prevádzok. S tým ide ruka v ruke vznik nelegálnych prevádzok. Pred prijatím týchto VZN bolo na Slovensku evidovaných 1 250 herní a kasín. Podľa údajov Úradu pre reguláciu hazardných hier ich počet v roku 2025 klesol na 586 teda o viac ako 50 percent.
„Tak ako v každej online sfére vo svete, evidujeme nárast online kasín a nemalou mierou k tomu prispali aj tieto mestá a obce svojimi zákazmi kamenného hazardu. Zároveň však obrovskou mierou prispeli aj k rozmachu nelegálneho hazardu. Za obdobie rokov 2020 – 2025 úrady odhalili až 520 nelegálnych prevádzok, pričom väčšina však zostáva neodhalených a po každom nezmyselnom zákaze pribúdajú nové. Nelegálne prevádzky spôsobili štátu ťažko vyčísliteľné škody v rozsahu niekoľkých stoviek miliónov eur, ktoré sa v súčasnosti ešte znásobujú,“ zdôrazňuje D. Hlobenová.
Prevencia tejto problematiky preto nespočíva vo vytváraní štátnych kasín ani v účinnejšom odhaľovaní kamenných nelegálnych a online kasín. „Namiesto neustáleho vyhľadávania skrytých čiernych herní alebo blokovania nekonečného množstva ilegálnych online stránok s hazardnými hrami, kde štátu ročne unikajú stovky miliónov eur, by bolo namieste nastaviť legislatívu tak, aby sme nevytvárali pozvánky pre čierny hazard. Pokiaľ toto prostredie preregulujeme, musíme potom hasiť dôsledky,“ uzatvára hovorkyňa AZAH.