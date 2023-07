Nájsť lákavé investičné príležitosti nemusí byť dnes medzi komoditami vôbec jednoduché. Nájde sa však zopár takých, pri ktorých sa risk môže v dlhodobom horizonte oplatiť. Reč je o tekutom zlate – alkohole. Rastúci dopyt zaznamenáva trh najmä po prémiových a kvalitných alkoholických nápojoch.



S rozvojom tohto segmentu sa objavujú aj nové trendy, ktoré priťahujú pozornosť známych osobností zo sveta filmu, športu či hudby. Mnohé celebrity investujú do výroby a propagácie prémiových značiek alkoholu, ktoré sa snažia splniť požiadavky náročných spotrebiteľov. Navyše niektoré z celebrít prichádzajú na trh s vlastnou značkou, nakoľko si uvedomujú svoju marketingovú silu.

Spájanie známych mien

Vlastnú značku prémiovej tequily založil v roku 2020 herec Dwayne Johnson známy aj pod prezývkou The Rock. Tequila Teremana aj vďaka hercovým fanúšikom dosiahla už viac ako milión predaných prepraviek, čo predstavuje viac ako deväť miliónov litrov nápoja. Cena jednej fľaše začína 30 dolároch.

V začiatkoch sa D. Johnson spojil s uznávanou rodinou Lopezovcov, ktorá vo výrobe tequily patrí medzi najväčšie mená a ktorá zároveň prevádzkuje jednu z najstarších destilériek v Mexiku. Toto spojenie mu vynieslo aj niekoľko ocenení na medzinárodných súťažiach. Svoje však urobili aj fanúšikovia, ktorých má hollywoodska hviezda na Instagrame viac ako 385 miliónov.

K úspechu prémiovej tequily prispieva fakt, že dopyt po tomto druhu alkoholu v Spojených štátoch výrazne rastie a očakáva sa, že do roku 2025 bude alkoholom číslom jeden pre Američanov. Tequila tak s najväčšou pravdepodobnosťou v tomto smere predbehne vodku.



D. Johnson tvrdí, že do biznisu sa pustil s cieľom vytrvať, nakoľko si uvedomuje, že návratnosť investície je v tomto smere dlhodobou záležitosťou. Preto nad exitom neuvažuje. To sa však nedá povedať o jeho kolegoch. Svoju vlastnú značku tequily mal aj herec George Clooney a to s názvom Casamigos. Ročne predal takmer 1,5 milióna fliaš, no nakoniec sa ju rozhodol predať britskej nadnárodnej spoločnosti Diageo za jednu miliardu dolárov.

Do biznisu s cieľom značku založiť, poriadne rozbehnúť a predať vstúpili aj ďalší herci – Kevin Hart a Mark Wahlberg. K. Hart sa spojil so spoločnosťou Global Brand Equities, ktorá má s celebritnými značkami alkoholu bohaté skúsenosti. Firma herca spojila s Juanom Domingom Beckamnnom, ktorý je výrobcom tequily jedenástej generácie. Jeho rodina totiž vyrába tequily už viac ako 260 rokov. Spolu vytvorili značku Gran Coramino, ktorú si kupuje aj časť zo 178 miliónovej fanúšikovskej základne K. Harta. Jedna fľaša stojí v priemere 59 dolárov.