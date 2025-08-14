Posledné roky investori doslova hltajú príbeh Palantiru. Firma, ktorá kedysi stavala softvér pre armádu počas „vojny proti teroru“, dnes mení pravidlá hry v komerčnom svete vďaka umelou inteligenciou poháňanému modelu „digitálneho dvojčaťa“. Predstavte si presnú, neustále aktualizovanú digitálnu kópiu vašej firmy – od výrobných liniek cez dodávateľské reťazce až po finančné toky – na ktorej môžete bezpečne testovať rozhodnutia, predpovedať výsledky a okamžite reagovať na krízy. Palantir dokáže tieto virtuálne modely nielen vytvoriť, ale aj napojiť na AI, ktorá navrhne optimálne riešenia, odhalí skryté súvislosti a zrýchli rozhodovanie z dní na sekundy. Výsledkom je radikálne menej rizík, nižšie náklady a náskok pred konkurenciou, ktorý sa nedá kúpiť nikde inde.
V súčasnosti má Palantir trhovú hodnotu vyše 400 miliárd dolárov a patrí medzi 25 najhodnotnejších spoločností sveta podľa trhovej kapitalizácie. Ešte v roku 2020 bola jeho trhová hodnota len približne 41 miliárd dolárov. Posledné dva roky Palantir „surfuje“ na vlne generatívnej AI.
Kontroverzie ako súčasť DNA
Šéf Palantiru Alex Karp, známy svojou kučeravou hrivou a excentrickými prejavmi, si zvykol na kritikov. Počas technologického fóra Hill and Valley Forum, ktoré sa konalo začiatkom mája vo Washington, D.C., v budove Kapitolu, A. Karp vystúpil v panelovej diskusii, keď ho z balkóna v sále prerušila protestujúca. „Vaša AI technológia zabíja Palestínčanov. Zabíjate moju rodinu v Palestíne. Aký ste človek? Ako v noci spíte?“ A. Karp reagoval pokojne: žena má právo na názor.
Technologický svet má ďalšieho kontroverzného vizionára, ktorý sa cíti ako zviera v klietke
Firma čelí pravidelným protestom za kontrakty s americkým imigračným úradom ICE či izraelskou armádou. OSN ju v júni zaradila medzi firmy, pri ktorých má „dôvodné podozrenie“ z dodávok obranných technológií Izraelu. Palantir odmieta, že by jeho systémy slúžili na navádzanie útokov.
Napriek kritike sa obranné technológie v Silicon Valley stali módou. Po ruskej invázii na Ukrajinu sa do vojenských zákaziek pustili Meta, Google aj startupy ako Anduril. Palantir a SpaceX tento obrat do veľkej miery odštartovali.
Spoločnosť zverejnila kvartálne výsledky, ktoré v kľúčových ukazovateľoch — najmä v tržbách a čistom zisku — významne prekonali konsenzus analytikov, čo viedlo k výraznej pozitívnej reakcii trhu. Palantir prvýkrát prekročil miliardu dolárov tržieb za štvrťrok. Akcie sa medziročne obchodujú o 500 percent vyššie. Firma sa tak trhovou kapitalizáciou dostala tesne za Johnson & Johnson – hoci má 23-krát menšie tržby a 35-krát menej zamestnancov.
Nepočúvajte hejterov
„Vraj mám byť pri týchto číslach skromný, vyhlásil A. Karp. „Ale nedá sa byť iný než hrdý a vďačný,“ odkázal investorom doktor filozofie so špecializáciou na neoklasickú sociálnu teóriu. A pridal aj rýpnutie: analytici, ktorí sa mýlia každý kvartál, by vraj mali prestať počúvať „hejterov“.
Palantir, ktorý spolu s Petrom Thielom zakladali ešte v období takzvanej „vojny proti teroru“ – teda po útokoch z 11. septembra 2001, keď USA spustili rozsiahle vojenské a spravodajské operácie proti teroristickým skupinám – začínal predajom softvéru americkej armáde.
Na finančnom trhu má iných skeptikov: nechápu, ako sa spoločnosť, ktorá nie je ani v rebríčku Fortune 500 — teda zozname 500 najväčších amerických spoločností zoradených podľa ročných tržieb, kde je aktuálna hranica vstupu približne 7,2 miliardy dolárov — stala jednou z najhodnotnejších firiem sveta. Palantir má pritom na rok 2025 predikované ročné tržby „len“ okolo štyroch miliárd dolárov, čo je zhruba polovica potrebného minima.
Desaťmiliardová zmluva
