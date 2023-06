V európskom práve sa začiatkom júna udiala zmena, ktorá je z hľadiska svojho dosahu ekvivalentom takej veľkej udalosti, akou bolo prijatie eura. Začal totiž platiť jednotný patentový systém, ktorý má uľahčiť registráciu patentov na európskej úrovni.

Aj doposiaľ sa dalo Európsky patentový úrad (EPO) žiadať o európsky patent. Následne ho však bolo potrebné validovať v jednotlivých krajinách, v ktorých ho majiteľ validovať chcel, respektíve potreboval. Jednotný patentový systém má umožniť automatickú platnosť patentu vo všetkých zúčastnených krajinách. Okrem znižovania nákladov by to malo znížiť aj administratívnu záťaž.

Nebola by to však Európska únia, ak by sa pri snahe zjednodušiť veci niečo zároveň neskomplikovalo.

Prvý medzinárodný súd pre súkromné právo

Popri jednotnom patentovom systéme začal fungovať aj Jednotný patentový súd (UPC). Vznikol ako prvý medzinárodný súd na svete, ktorý má právomoc riešiť spory medzi subjektmi súkromného práva. Rozhoduje o tom, či bol daný patent porušený, ďalej o náhrade škody, predbežných opatreniach alebo tiež o prípadnom zrušení patentu.

Nový systém a UPC sú vlastne spojené nádoby. Do pôsobnosti súdu budú patriť všetky patenty, ktoré žiadatelia získajú v rámci nového jednotného systému. Okrem toho však aj tie, ktoré boli firmám udelené predtým, ako nový systém vstúpil do platnosti. To znamená, že ak firma vlastní európsky patent z predchádzajúceho obdobia a tento patent platí v niektorej z krajín, ktoré sa do nového systému zapojili, spadá takisto do pôsobnosti UPC.

Na prvý pohľad jednoduchá matematika sa však komplikuje v momente, keď príde reč na poplatky za súdne konanie, súdne trovy či poplatky za prípadné zrušenie patentu. Obzvlášť pre slovenské firmy by mohli byť tieto náklady likvidačné.

Vysoké trovy

Na Slovensku rozhoduje o porušovaní patentu a náhrade škody Okresný súd Banská Bystrica, o jeho zrušení Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR. Súdne poplatky dosahujú na Slovensku väčšinou rádovo stovky eur. Na UPC sa pritom za rôzne základné úkony platí aj 11-tisíc eur. Toľko stojí napríklad žaloba o náhradu škody, no suma sa násobne zvyšuje v závislosti od výšky škody. Až stonásobný rozdiel je napríklad vo výške správneho poplatku za zrušenie patentu. ÚPV zaň účtuje spravidla 200 eur, UPC 20-tisíc.

Sú to všetko sumy, ktoré by mali mnohé slovenské firmy problém zaplatiť.