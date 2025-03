Fúzie a akvizície sa netýkajú len zdravých podnikov, ale aj spoločností, ktoré sa nachádzajú vo finančných problémoch. Reč je o takzvaných distressed transakciách. Aj im však môže predchádzať snaha o inú formu záchrany firmy, napríklad formou pôžičky od spoločníkov alebo dlhového financovania. TREND sa s partnerom advokátskej kancelárie DLMU l DETVAI LUDIK MALY Jakubom Malým rozprával o špecifikách akvizícií firiem v problémoch, ako aj o riešení problémov firiem.

Kedy už hovoríme o firmách v problémoch?

O distressed scenároch možno hovoriť v našich podmienkach pri spoločnostiach v kríze alebo v úpadku, ale aj v štádiách, ktoré tomu predchádzajú. Za spoločnosť v kríze sa považuje spoločnosť, ktorá je v úpadku v kontexte zákona o konkurze a reštrukturalizácii alebo jej úpadok hrozí. A takisto vtedy, keď pomer jej vlastného imania a záväzkov je menej ako osem ku sto.

Problémom často predchádzajú varovné signály. Ktoré to bývajú?

Ide napríklad o free cashflow, úroveň pracovného kapitálu, pomer záväzkov k vlastnému imaniu, obratovosť zásob, splatnosť pohľadávok, spôsobilosť servisovať dlh a kryť prevádzkové náklady – takzvané OPEX. Spôsob vyhodnocovania závisí od veľkosti podniku, typu biznisu a v neposlednom rade od postavenia osoby, ktorá finančné zdravie posudzuje – v inom postavení sú dodávatelia oproti členom štatutárneho orgánu.

Kompetentný finančný riaditeľ by mal vedieť predvídať, že prichádza problém.

To áno, a následne navrhnúť proaktívne kroky, čo však veľmi pekne znie v teórii, no v praxi to môže byť podstatne náročnejšie a zďaleka nie ideálne. Aj robustné či rezilientné biznisové modely sa môžu ocitnúť v problémoch, pričom dôvodov na to je veľa. Väčšinou majú spoločného menovateľa, ktorým sú peniaze, no môžu to byť aj dôvody personálneho charakteru, ako je strata kľúčových zamestnancov, obzvlášť pri menších podnikoch.

Je akvizícia pre tieto firmy jedinou cestou?