Trh krátkodobého prenajímania cez rôzne platformy v Bratislave opäť ožíva. Priemerný denný výnos sa pohybuje okolo 75 eur a obsadenosť dosahuje približne 55 percent.

Do hry však vstupujú viaceré nové pravidlá a regulácie. Kvôli tým je otázne nakoľko sa do budúcna môžu krátkodobé prenájmy oplácať.

Výnos je násobný

Platformy na krátkodobé prenajímanie zaznamenávajú v Bratislave pozitívny trend. Počet aktívnych ponúk vzrástol za posledný rok o osem percent a celkový mesačný výnos stúpol na vyše sedemtisíc eur, čo predstavuje rast o tri percentá.

Priemerná obsadenosť medziročne stúpla o štyri až päť percent, čo potvrdzuje, že trh krátkodobého bývania je naďalej živý a rozvíja sa. Obzvlášť keď približne 930-tisíc turistov ročne vytvára stabilný dopyt po turistických službách v Bratislave.

