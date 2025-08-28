Trh krátkodobého prenajímania cez rôzne platformy v Bratislave opäť ožíva. Priemerný denný výnos sa pohybuje okolo 75 eur a obsadenosť dosahuje približne 55 percent.
Do hry však vstupujú viaceré nové pravidlá a regulácie. Kvôli tým je otázne nakoľko sa do budúcna môžu krátkodobé prenájmy oplácať.
Výnos je násobný
Platformy na krátkodobé prenajímanie zaznamenávajú v Bratislave pozitívny trend. Počet aktívnych ponúk vzrástol za posledný rok o osem percent a celkový mesačný výnos stúpol na vyše sedemtisíc eur, čo predstavuje rast o tri percentá.
Priemerná obsadenosť medziročne stúpla o štyri až päť percent, čo potvrdzuje, že trh krátkodobého bývania je naďalej živý a rozvíja sa. Obzvlášť keď približne 930-tisíc turistov ročne vytvára stabilný dopyt po turistických službách v Bratislave.
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 2 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?