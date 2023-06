Agropotravinári od augusta tohto roka ušetria na odvodoch za svojich zamestnancov. Pol roka, konkrétne do 31. januára 2024, budú za nich odvádzať do Sociálnej poisťovne menej peňazí na odvodoch, čo schválili poslanci Národnej rady SR v rámci novely zákona o sociálnom poistení. Podľa predkladateľov z dielne Smeru-SD to má zastaviť zdražovanie a znížiť ceny potravín.

Problémové vysoké dane i odvody

Celkovo sa na dané obdobie znížia náklady určených zamestnávateľov o 24,15 percenta vymeriavacieho základu každého dotknutého zamestnanca, najviac však do výšky minimálnej mzdy v tomto roku, teda 700 eur. Pri každom zamestnancovi tak bude mať zamestnávateľ v sektore potravinárstva nižší mesačný odvodový základ o 169 eur, teda o 24,15 percenta zo 700 eur.

V konečnom dôsledku ušetrí zamestnávateľ na každom zamestnancovi mesačne niekoľko desiatok eur. Zo sumy 700 eur do Sociálnej poisťovne za zamestnanca odvedie len úrazové a garančné poistenie v sume 7,35 eura, teda vo výške 1,05 percenta zo sumy 700 eur.

„Výšku poistného (odvodovej úľavy) bude štát, respektíve Sociálna poisťovňa považovať pri uplatňovaní budúcich nárokov z poistného systému zo strany poistencov za zaplatenú. Ušlé poistné kryje štát," vysvetlili predkladatelia v návrhu. Nad úrovňou minimálnej mzdy budú vymeriavacie základy podliehať štandardným sadzbám sociálneho poistenia. Táto novinka sa podľa odhadov dotkne zhruba 33-tisíc zamestnancov, pričom vplyv na štátny rozpočet bude predstavovať 34 miliónov eur.

Rezort práce hovorí o diskriminácii

Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR upozornilo na to, že ide o výnimku pre jednu skupinu zamestnávateľov. Zavádzanie výnimiek, aj keď len na prechodné obdobie, podľa rezortu práce vytvára predpoklady k zavedeniu ďalších výnimiek. Uviedlo, že v konečnom dôsledku to môže viesť k diskriminácii ďalších skupín odvádzateľov poistného a k nerovnosti v systéme sociálneho poistenia.

Ako bude Sociálna poisťovňa postupovať, nie je v tejto chvíli jasné. „Akékoľvek vyjadrenie k práve schválenému návrhu a jeho mechanizmu je v tejto chvíli z našej strany predčasné. Vyjadríme sa k nemu najskôr po podpise zákona prezidentkou a následnom zverejnení v Zbierke zákonov,“ uviedol pre TREND Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne.

Podľa informácií TRENDu bude poisťovňa pri výbere subjektov z jej databázy postupovať podľa prideleného kódu (SK NACE, teda štatistickej klasifikácie ekonomických činností v EÚ), ktorý pre každý subjekt zabezpečuje Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Náklady potravinárov dočasne klesnú

Náklady na výrobu slovenských potravín dočasne poklesnú, uviedla Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), v reakcii na schválenú novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá na čas odpúšťa potravinárom a chovateľom časť poistných odvodov na ich zamestnancov. Pripomenula, že jednou z najdrahších položiek pri výrobe potravín je cena ľudskej práce.

Poslanci si osvojili návrh SPPK, že úľava sa má týkať nielen potravinárov, ale aj chovateľov. Navyše, schválená zmena bude mať podľa komory pozitívny vplyv aj na tlmenie inflácie pri potravinách. „Je to výborná správa nielen pre agropotravinárov, ale je nádejou aj pre samotných spotrebiteľov. Pokiaľ zamestnávatelia prinášajú rozumné návrhy, ako riešiť problémy, poslanci by si ich mali vypočuť a snažiť sa hľadať spôsoby na ich riešenie. A v tomto prípade sa tak stalo,“ spresnil predseda SPPK Emil Macho.