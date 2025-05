V kontexte klimatickej krízy sa v Európe vedie zásadná debata o tom, akú rolu majú zohrať spaľovacie motory v ére dekarbonizácie. Namiesto ich úplného zákazu rastie tlak na uznanie uhlíkovo neutrálnych palív ako plnohodnotného riešenia popri elektromobilite. Podu-jatie v bratislavskej Inchebe, ktorá sa konalo 12. mája 2025, otvorilo túto tému širokej verejnosti. Konvoj áut jazdiacich na uhlíkovo neutrálne palivá pokračuje cez Európu v rámci kampane Tour d’Europe, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o alternatívach k fosílnym palivám. Kampaň zároveň poukazuje na to, že technologická neutralita má svoje miesto aj v cestnej doprave.

Kľúčová dohoda

Európska legislatíva v oblasti znižovania emisií z dopravy dosiahla v rokoch 2023 a 2024 prelom. Nariadenia o štandardoch oxidu uhličitého (CO2) pre osobné a nákladné vozidlá, ktoré sa označovali ako zákaz predaja spaľovacích vozidiel po roku 2035, napokon prijali vďaka zásadnej politickej dohode medzi Nemeckom a Európskou komisiou.

„Nemecko svoju podporu podmienilo osobitnou výnimkou pre takzvané e-fuels,“ pripomína odborník na reguláciu Európskej únie (EÚ) Vincent Nemček zo Združenia pre výrobu a využitie biopalív. Dodáva, že šlo o zásadný a neštandardný zvrat v legislatívnom procese, ktorý naštartoval diskusie o možnej budúcnosti spaľovacích motorov v cestnej doprave aj po roku 2035.

E-fuels, čiže syntetické palivá, sú z chemického hľadiska synteticky vytvorené verzie štandardných palív. Rozdiel spočíva v ich pôvode: syntetické palivá sa vyrábajú z recyklovaného CO2, vody a obnoviteľnej elektriny, čím nevnášajú do obehu nový uhlík. Taliansko v tejto súvislosti začalo presadzovať rozšírenie výnimky aj na obnoviteľné biopalivá, teda palivá biologického pôvodu, čo ešte viac rozšírilo spektrum možných alternatív pre budúcnosť spaľovacích motorov.

Čo brzdí rozvoj

Zásadným problémom zostáva, že pojem uhlíkovo neutrálne palivo nie je zatiaľ definovaný v žiadnej právnej norme EÚ. Bez tejto definície sú výnimky iba politickým sľubom bez konkrétneho obsahu. Na túto medzeru reagovala iniciatíva európskeho združenia Fuels-Europe, ktoré zorganizovalo pracovnú skupinu zloženú z výrobcov vozidiel, dodávateľov technológií a producentov obnoviteľných palív. Šlo o prelomovú udalosť – spolupráca medzi automobilkami a dodávateľmi palív v oblasti dekarbonizácie bola nadštandardná.

„Výsledkom vyše ročnej práce bol spoločný report obsahujúci odporúčanú definíciu uhlíkovo neutrálnych palív,“ uvádza V. Nemček, podľa ktorého report obsahuje aj popis technológií, ktoré umožňujú vozidlám rozlíšiť, či tankujú fosílne alebo uhlíkovo neutrálne palivá.

Okrem toho sa do správy dostali návrhy na technické riešenia identifikácie palív – napríklad chemické aditíva, špeciálne snímače v nádržiach vozidiel či digitálne monitorovanie zo strany čerpacích staníc. Takéto opatrenia môžu podľa experta výrazne zjednodušiť overenie dodržiavania predpisov po roku 2035, odkedy budú môcť na európsky trh vstúpiť len vozidlá tankujúce výhradne uhlíkovo neutrálne palivá.

Uhlíkovo neutrálne palivá

Uhlíkovo neutrálne palivá sú palivá, ktoré v sebe viažu uhlík z atmosféry. Fosílne palivá v sebe viažu uhlík, ktorý bol uchovaný v podzemných ložiskách. Do uhlíkovo neutrálnych palív môžeme zaradiť napríklad biopalivá, ktoré sa vyrábajú z rastlín pohlcujúcich CO2 alebo syntetické palivá vyrobené z uhlíka zachyteného priamo z ovzdušia a obnoviteľnej elektriny.

„Pri ich spaľovaní sa do ovzdušia neuvoľňuje nový CO2, ale už recyklovaný a tým udržiavajú ‚neutrálnu‘ uhlíkovú bilanciu,“ vysvetľuje V. Nemček a dodáva: „Bolo by paradoxné, ak by bola technológia výroby syntetických palív z atmosférického uhlíka vylúčená, zatiaľ čo elektrina vyrobená z uhlia by bola v zmysle nariadení pre dekarbonizáciu dopravy plne akceptovaná. Preto potrebujeme jasnú definíciu uhlíkovo neutrálnych palív.“

Spomínaná nerovnováha je dôsledkom skutočnosti, že európske nariadenia o CO2 štandardoch posudzujú iba takzvané tailpipe emissions – teda emisie vychádzajúce priamo z výfuku vozidla. Vhodnejšie však je posudzovať emisie životného cyklu paliva, respektíve energonosiča, ktoré započítavajú aj emisie z výroby a ťažby samotného paliva. Bez optiky životného cyklu je elektromobil jazdiaci na elektrickú energiu vyrobenú z hnedého uhlia posudzovaný ako priaznivejšia možnosť oproti vozidlu so spaľovacím motorom používajúcim výhradne obnoviteľné biopalivo. Ucelené posúdenie bilancie CO2 by pritom posudzujúcich priviedlo k opačnému záveru.

Kontrola a monitoring

Na zabezpečenie vývoja smerujúceho k tomu, že nové vozidlá budú po roku 2035 jazdiť výlučne na uhlíkovo neutrálne palivá, bol vypracovaný návrh kontrolného systému. Prístup k monitorovaniu spočíva vo fyzickom odčlenení infraštruktúry pre uhlíkovo neutrálne palivá od štandardných palív – napríklad prostredníctvom aditív alebo špeciálnych čerpacích systémov.

„Kontrola môže prebiehať cez pridávanie aditív do paliva, ktoré umožnia fyzicky odlíšiť, či ide o uhlíkovo neutrálne palivo. Alebo prichádza do úvahy digitálne monitorovanie: čerpacia stanica poskytne vozidlu digitálnu informáciu o tom, aké palivo sa tankuje,“ vysvetľuje V. Nemček. Na vytvorenie funkčného systému je potrebné monitorovať celý životný cyklus paliva od jeho výroby cez distribúciu až po natankovanie do vozidla.

Tour d'Europe a slovenská stopa Európska kampaň Tour d’Europe, ktorá sa začala v marci 2025, má za cieľ demonštrovať pripravenosť uhlíkovo neutrálnych technológií v reálnych podmienkach. Vozidlá na biopalivá, syntetické palivá a biometán prejdú naprieč dvadsiatimi členskými štátmi a zastavia sa na viac ako sedemdesiatich podujatiach. „Naším cieľom je poukázať na to, že na dosiahnutie uhlíkovo neutrálneho hospodárstva do roku 2050 je potrebne využiť všetky dostupné technológie,“ zdôrazňuje V. Nemček v súvislosti s legislatívnou výhodou elektriny a dodáva: „Zameranie sa len na výfukové emisie falošne označuje elektrické a vodíkové vozidlá za jediné bezemisné.“ V kampani sa používajú vozidlá schopné jazdiť na E85, B100, HVO100, bioCNG, bioLNG a rôzne druhy syntetických palív. Tieto technológie majú podľa organizátorov potenciál doplniť elektromobilitu najmä tam, kde je elektrifikácia nákladná alebo technicky obmedzená – napríklad v ťažkej nákladnej doprave či diaľkovej logistike. Slovenský projekt biojazda.sk, ktorý dlhodobo testuje nákladné vozidlá jazdiace na čistú bionaftu, dokazuje, že takéto riešenia fungujú aj v praxi. Kampaň Tour d’Europe teraz prenáša toto posolstvo do celoeurópskeho priestoru. Záverečné podujatie kampane sa uskutoční 24. júna 2025 v Bruseli. Tam budú prezentované výstupy a odporúčania smerujúce k legislatívnej zmene v prospech uhlíkovo neutrálnych palív ako férovej a technologicky neutrálnej alternatívy k elektromobilite. V súčasnosti totiž nejde len o emisie, ale aj o voľbu a slobodu v doprave budúcnosti.

