Pri zmienke o korporátnom svete si väčšina ľudí predstaví poschodie plné kójí, v ktorých znudení pracovníci prijímajú od rána do večera telefonické hovory. Ide však o mýtus, keďže väčšina firiem sa venuje širokej škále aktivít. Príkladom je spoločnosť Johnson Controls, ktorej najväčšiu organizačnú zložku tvoria financie.

Ani ostatné centrá zdieľaných služieb nemožno podľa prieskumu, ktorý v roku 2021 realizovalo Fórum centier podnikových služieb, považovať iba za takzvané call centrá. Vo väčšine prípadov ide o vyspelé spoločnosti, ktoré poskytujú služby s vysokou pridanou hodnotou. Takmer 80 percent z nich pritom bolo možné zaradiť pod IT sektor, služby zákazníkom a finančné služby.

Zastarané mýty

Napriek tomu však mnohí uchádzači prichádzajú na pohovory do týchto spoločností s tým, že budú iba prijímať telefonáty zákazníkov. „Neviem, prečo a odkiaľ to vzišlo, pretože v minulosti sme sa skôr zameriavali na transakčné úkony. V súčasnosti sa zase sústredíme na spoločné riadenie zmien a poskytovanie najlepších riešení pre klientov prostredníctvom využitia potenciálu našich zamestnancov,“ vysvetľuje senior team leader customer service spoločnosti Johnson Controls Martina Kolenová.

Medzi ďalšie dôvody nezáujmu uchádzačov patrí zlá reputácia práce v korporáte. Veľa ľudí si ju na Slovensku stále spája s opakujúcou sa činnosťou, v rámci ktorej človek nemá veľa priestoru na rozvoj. Podobné nastavenie priznáva aj Martin Ďuračka, ktorý svoju kariéru začal práve v centre zdieľaných služieb.

„Prvýkrát som do spoločnosti nastupoval tesne pred štátnicami a asi ako každý som čakal, že to bude úplný stereotyp a budem robiť len jednu úlohu. Prvé dni ma vyviedli z omylu a veľmi rýchlo som zistil, že to nebude také jednotvárne, keďže som sa na každodennej báze stretával s novými výzvami,“ približuje svoje skúsenosti business intelligence and data analytics manager Johnson Controls.

K ďalším mýtom, ktoré môžu uchádzačov o zamestnanie odradiť, patrí očakávanie silného konkurenčného prostredia, ktoré si verejnosť s prácou v korporátnom prostredí často spája. Skúsenosti zamestnancov, ktorí si centrá zdieľaných služieb vyskúšali, však hovoria o opaku. Oslovení pracovníci si pochvaľujú najmä možnosť kariérneho rastu a vzdelávania.

Senior team leader order release and billing Zdenka Slačková ako príklad uvádza programy, ktoré sú zamerané na rozvoj študentov a absolventov vysokých škôl. Tí môžu už počas štúdia získať za krátky čas pomerne veľa rôznorodých skúseností. Zabezpečuje to takzvaný rotačný program, ktorý im umožní každých šesť mesiacov pracovať na inej pracovnej pozícii a často dokonca aj v inej krajine.

Zdravá fluktuácia

Tieto výhody sa pritom netýkajú len nováčikov. „Pokiaľ ide o rotáciu, veľmi oceňujem, že firma ponúka zamestnancom aj možnosť rotovať na iné oddelenie v rámci tej istej pobočky. Vďaka tomu sa kolegovia neustále učia nové veci a nadobúdajú komplexnejší pohľad, ktorý v konečnom dôsledku môžu zužitkovať vo svoj prospech,“ dodáva M. Kolenová.

Aj to je dôvod, prečo sa spoločnosti darí zamestnávať viac než tisíc zamestnancov, pričom ich priemerná seniorita je na úrovni takmer piatich rokov. Fluktuácii sa však v určitej zdravej miere nevyhne žiadna firma, najmä ak sa nachádza v Bratislave. Podľa M. Ďuračku ide totiž o mesto s vysokou konkurenciou spoločností, ktoré pôsobia v rovnakom odvetví. Zamedzovaniu odlivu schopných pracovníkov však podľa neho pomáha fungujúca pracovná flexibilita, ktorá nie je iba na papieri. Pracovnú morálku zlepšuje aj kooperatívne firemné prostredie, v rámci ktorého sa zamestnanci namiesto nadradenosti stretávajú s podporou a ochotou pomôcť.

Medzi ďalšie benefity Johnson Controls patrí napríklad príspevok na jazykový kurz či pravidelné školenia na lokálnej aj medzinárodnej úrovni. Spokojnosť zamestnancov podporuje aj trinásty plat alebo príspevok na škôlku v budove, ktorý vítajú najmä pracujúci rodičia. Ľudia sú spokojní aj s ponúkaným hybridným pracovným modelom, ktorý im umožňuje pracovať z domu, a to viac než len jeden či dva dni v týždni.

Firma sa takisto niekoľkokrát do roka snaží zistiť náladu a potreby zamestnancov. Pomáhajú jej v tom anonymné elektronické dotazníky spokojnosti, ktorých výsledky sa následne uvádzajú do praxe. „Zároveň sa zamestnancom aktívne hľadajú možnosti rozvoja, či už v rámci tímu, oddelenia, alebo naprieč firmou. Každý zamestnanec má vytvorený individuálny plán rozvoja, ktorý sa priebežne aktualizuje v spolupráci s manažérom a tým sa my ako lídri snažíme reflektovať na aktuálne potreby a predstavy zamestnancov,“ vysvetľuje Z. Slačková.

Práca pre flexibilných

To zabezpečuje množstvo príležitostí aj pre ľudí, ktorí svoje uplatnenie ešte len hľadajú. „Často však zabúdajú, že centrá zdieľaných služieb v sebe obsahujú celú štruktúru spoločnosti. Ak nenájdete svoje poslanie v jednom oddelení, iné oddelenie môže byť pre vás to pravé,“ potvrdzuje senior team leader collections Irene Petrenková. Vo firme sa podľa nej uplatní každý uchádzač so správnym prístupom a pracovnou morálkou. Tieto firmy sú veľmi často otvorenými zamestnávateľmi, čo znamená, že poskytujú množstvo pozícií tak pre absolventov, ako aj skúsených manažérov.

Uchádzači by na druhej strane nemali zabúdať na to, že budú pracovať v medzinárodnom prostredí, v ktorom je využívanie cudzích jazykov na dennom poriadku. Podľa prieskumov pracovných portálov v súčasnosti ešte stále v požiadavkách zamestnávateľov prevláda angličtina a nemčina.

Z menej používaných európskych jazykov sa v inzerátoch najčastejšie vyskytuje holandčina, pričom sa občas nájde aj ponuka požadujúca od uchádzačov čínštinu či kórejčinu. Prácu v centrách zdieľaných služieb však oslovení odborníci neodporúčajú ľuďom, ktorí nemajú radi zmeny. Vo všeobecnosti ide o dynamické prostredie, v ktorom zamestnanci musia často čeliť novým výzvam a procesom. Je to spôsobené hlavne dynamikou spoločností, ktoré sa chcú neustále zlepšovať a zefektívňovať svoje procesy.

U kandidátov však firmy okrem spomínaných cudzích jazykov oceňujú flexibilitu, ambicióznosť a konštruktívnu snahu nájsť riešenia aktuálnych problémov. „Ak to uchádzač dostal do vienka, veľmi radi ho v našom tíme privítame," uzatvára M. Kolenová.