Vlaňajšia dovolenková sezóna sa konečne dostala do normálu z čias spred pandémie. Obmedzujúce opatrenia padli takmer vo všetkých dovolenkových destináciách a cestovné kancelárie začali po dvoch náročných rokoch konečne znova dýchať. Hlásili dobré čísla napriek tomu, že mierne zvyšovali ceny zájazdov. Dôvodom boli drahšie palivové a emisné poplatky či vyššie náklady na hygienu. Zvýšenie cien zájazdov sa pohybovalo na úrovni piatich až desiatich percent.

Ani tohtoročné leto nebude veľmi odlišné. Vývoj sezóny vidia cestovné kancelárie veľmi pozitívne a dokonca sa hovorí o tom, že čísla by mohli prekonať rekordný rok 2019. Slovákov totiž od cestovania neodradí ani ďalšie zvyšovanie cien. Tentoraz je dôvodom inflácia, pričom priemerne budú dovolenky drahšie o 15 až 20 percent.

„Sezóna 2022 bola po dvoch rokoch obmedzení náročná, ale veľmi pekná. Kapacity vo svete už fungujú na plné obrátky a svet sa vrátil do predcovidového normálu. Záujem o cesty s Bubo bol vlani najvyšší v našej histórii a už teraz vidíme, že rok 2023 ho ešte prekoná,“ hovorí marketingový riaditeľ cestovnej kancelárie Bubo Jozef Zelizňák.

Lídrom opäť Turecko

Rovnako ako po minulé roky platí, že letné dovolenky je najlepšie riešiť s veľkým časovým predstihom, ideálne ešte v zime. Cez takzvané first momenty je jednoduchšie dostať sa k lepším cenám. O služby cestovných kancelárií má záujem z roka na rok čoraz viac Slovákov. Dôvodov je viacero. Cestovné kancelárie nakupujú kapacity s predstihom a vo veľkých objemoch, vďaka čomu im poskytovatelia ponúkajú výhodnejšie ceny.

Mnohým klientom sa nechce vyhľadávať ubytovanie a letenky zvlášť, pričom svoje robí aj jazyková bariéra. Čakajú komfort a ten chcú zažiť už pri vybavovaní dovolenky. Situácia vo svete sa zároveň môže dynamicky meniť, a tak sa ľudia spoliehajú na to, že ak sa vyskytnú komplikácie, cestovná kancelária ich vyrieši za nich.

Cestovky hlásia, že tento rok bude dovolenkovým lídrom opäť Turecko, ktoré poskytuje jedny z najkvalitnejších služieb z pohľadu trávenia voľného času či stravovania. Veľký záujem bude aj o grécke ostrovy, Španielsko či Taliansko. Posledné dva roky dramaticky rastie záujem o južný aj severný Cyprus. Z exotických krajín je veľký záujem najmä o ázijské krajiny ponúkajúce kombináciu poznania a oddychu.

„Ide najmä o Thajsko, Vietnam či Srí Lanku. Do Ameriky lákajú najmä národné parky, príroda Patagónie v kombinácii s plážami Ria de Janeiro. Do Afriky láka Keňa či Juhoafrická republika. Menší záujem je zatiaľ o Kubu a Čínu, ktorá sa už síce otvorila, no klienti pre istotu ešte vyčkávajú,“ vysvetľuje J. Zelizňák.

Chorvátsko s eurom

Jednou z najobľúbenejších destinácií Slovákov je Chorvátsko a nič sa na tom nebude meniť ani tento rok. Práve naopak. V prímorskej krajine sa od začiatku roka platí eurom a zároveň sa stala 27. štátom schengenského priestoru, vďaka čomu odpadajú kontroly na hraniciach.

„Záujem o chorvátske letoviská ďalej rastie. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je približne o pätinu vyšší. Jedným z dôvodov môže byť aj prechod na novú menu. Pre slovenských klientov je zmena výhodná a príjemná, pretože môžu použiť rovnakú menu ako doma,“ tvrdí hovorca cestovnej kancelárie Fischer Jan Bezděk.

Aj v Chorvátsku však treba počítať s vyššími cenami. Ceny ubytovania sa nezmenili plošne, záleží skôr na konkrétnom ubytovaní a zvolenej stratégii. Všeobecne platí, že ceny vzrástli o 10 až 12 percent, v niektorých prípadoch až o pätinu. Navýšenie cien v reštauráciách či potravinách je oproti minulému roku citeľnejšie a pohybuje sa na úrovni okolo 20 percent. Najobľúbenejšou oblasťou bude tento rok Istria z dôvodu menšej vzdialenosti k Slovensku, čo je pre niektorých klientov dôležitým faktorom.

„Ďalšou obľúbenou destináciou bude určite stredná Dalmácia, a to z dôvodu nižších cien a väčšej ponuke apartmánového ubytovania, kde majú klienti k dispozícii vlastnú kuchyňu a variť si môžu sami,“ zdôvodňuje J. Bezděk.

Skokanom je Bulharsko

Veľkú skupinu dovolenkárov tvoria aj individuálni turisti, ktorí sa nechcú viazať na program cestovnej kancelárie. Aj pre nich však rovnako ako v prípade cestoviek platí, že rezervácia ubytovania či leteniek sa oplatí s časovým predstihom. Väčšinou ide o dva mesiace až tri týždne pred odletom.

Platí tiež, že najlepšiu cenu je možné dosiahnuť, ak je cestovateľ flexibilný a neviaže sa na konkrétny dátum. Pri jednej trase môže byť totiž rozdiel pri odlete v piatok alebo v nedeľu aj niekoľko desiatok eur. Vychytané a overené apartmány či hotely si pravidelní hostia neraz objednávajú aj rok dopredu.