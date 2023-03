Rast cien stavebných materiálov sa spomalí, výstavba domov poklesne, chuť rekonštruovať bývanie porastie, prognózujú odborníci. Trendom je energetická efektívnosť. Kto chce stavať rodinný dom alebo si zrekonštruovať súčasné bývanie, tomu energetická kríza, dvojciferná inflácia, vysoké úročenie hypoték a drahé stavebné materiály príliš neprajú.

K tomu sa pridávajú dlhé a administratívne náročné povoľovacie procesy. Ako budú vyzerať ďalšie mesiace tohto roka z pohľadu individuálnych stavebníkov? Sledovali sme šesť kľúčových trendov.

1. Legislatíva

Výstavbu má od minulého roku v kompetencii nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Od Ministerstva dopravy SR získal všetky právomoci v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania.

Do fungovania úradov a tvorby projektov prinesie zmeny dvojica nových zákonov – zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe, ktorých účinnosť je od 1. apríla 2024. Druhý z nich má okrem iného zrýchliť proces získavania stavebných povolení z dnes bežných aj 300 dní možno na 40 dní, ako potvrdili TRENDU odborníci z brandže.

2. Utlmenie

Podľa Združenia výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) badať na trhu v dôsledku energetickej krízy pokles pripravovaných projektov rodinných domov. Potvrdili to aj údaje o počte stavebných povolení z prvých troch kvartálov roku 2022.

„V porovnaní s rokom 2021 boli čísla skoro o 10 percent nižšie. Keďže to porovnávame s rekordným rokom, nie je to zlá správa, ale skôr pokles do normálu,“ komentuje predseda ZVMM Martin Mihál.

3. Ceny