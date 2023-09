Vlani v tomto odvetví pôsobilo viac ako 27-tisíc firiem a ich celkové tržby oproti roku 2021 vzrástli o viac ako 52,5 milióna eur, na vyše 4,9 miliardy eur. Zároveň však v minulom roku došlo k najvýraznejšiemu poklesu počtu IT firiem, a to takmer o 400.

Tak ako zvyšok sveta, aj európskeho extigra hospodárstva dlhodobo trápi nedostatok kvalifikovaných odborníkov, a to aj na poli informačných technológií. Len za prvý polrok tohto roka najznámejší pracovný portál zaznamenal viac ako 17-tisíc pracovných ponúk z IT sektora. Na tieto inzeráty však stále reaguje podstatne menej ľudí ako pri iných profesiách. Nič na tom nemení ani fakt, že platy v IT spoločnostiach narástli priemerne o sto eur. Špičkoví IT špecialisti tvoria na Slovensku len niečo viac než štyri percentá z celkovej pracovnej sily firiem, hoci trh by v oblasti informačných technológií dokázal zamestnať tisíce ďalších ľudí. Problém však nie je v konkurencieschopnosti firiem, treba ho hľadať v odlive mozgov do zahraničia, ktorý sa nepodarilo žiadnym spôsobom zmierniť, nieto ešte zastaviť.