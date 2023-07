Automobilový priemysel zažíva kľúčovú transformáciu ostatných dekád. Platí to aj pre dodávateľov komponentov a poskytovateľov služieb. V súčasnosti sa potrebujú oveľa viac špecializovať a zameriavať na komplexné koncepcie a inovatívne riešenia. Je to aj cieľ spoločnosti Formel D, ktorá je spoľahlivým partnerom už tridsať rokov a ponúka špičkové koncepty.

„Sme pripravení na ďalší rast a nové výzvy, ktoré prináša nielen trend elektromobility,“ tvrdí viceprezident spoločnosti Formel D pre strednú a východnú Európu Martin Pekár.

Čomu ste sa venovali pred pôsobením v spoločnosti Formel D?

Po prvom ročníku na vysokej škole som zistil, že moja túžba realizovať sa v zamestnaní bola silnejšia, ako sedieť v školských laviciach. Preto som v prvom ročníku odišiel zo Slovenskej technickej univerzity, Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave, a začal som pracovať ako predajca vozidiel Mercedes-Benz v Bratislave.

Krátko nato otvorili pobočku v Trnave a požiadali ma, aby som ju pomohol rozbehnúť, keďže som Trnavčan. Venoval som sa tak nejaký čas predaju vozidiel aj iných značiek. Práca ma však omrzela a rozhodol som sa pre zmenu – pracovať v slovenskej energetike, v spoločnosti Výskumného ústavu jadrovej energetiky, kde som bol zodpovedný za 3D simulácie a školenia radiačnej bezpečnosti pre nových zamestnancov.

Nezotrvali ste ani pri tom?

Táto pracovná pozícia dostatočne nenapĺňala moje očakávania. V mojej vtedy ešte mladej hlave skrsla myšlienka, že si na nejakej brigáde zarobím peniaze na letenku do Ameriky a pôjdem skúsiť šťastie za „veľkou mlákou“. Nakoniec ma však moje kroky doviedli do závodu PCA Slovakia v Trnave, ktorý bol ešte v štádiu výstavby.

Pôsobila tu externá spoločnosť, ktorá mala na starosti zabezpečenie kvality komponentov, ako aj celých vozidiel, ktoré sa tam vyrábali. Jedno ráno som prišiel, dostal som pracovné oblečenie, topánky a zaradili ma na prácu na výrobnej linke, kde som kontroloval kvalitu interiérových komponentov. Práca v spoločnosti ma natoľko bavila, že si ma všimol riaditeľ pobočky, ktorý využil v tom období moju ešte slabú znalosť anglického jazyka.

Zdroj: Formel D Martin Pekár

Netradičné pre francúzsky závod.

Keďže všetci manažéri rozprávali po francúzsky, no dodávatelia prevažne zo strednej Európy komunikovali najmä v angličtine – bol to kľúčový moment, keď ma požiadali, aby som začal riešiť zákazky a týchto zákazníkov. Až sa zo mňa stal manažér projektov. Vo chvíli, keď sa riaditeľ rozhodol odísť z automobilového priemyslu, tak som bol určený ako jeho nasledovník. Bola to pre mňa veľká výzva, pretože som tam bol služobne aj fyzicky mladší ako moji kolegovia. Rýchlo som si však získal ich dôveru a zodpovedal za celú pobočku v Trnave.

Prišlo však rozhodnutie expandovať aj na iný trh. Do úvahy prichádzali Česko a Rusko.

Áno, poverili ma vybudovaním pobočky v Čechách, na čo som v roku 2008 odišiel budovať novú pobočku úplne od začiatku. V roku 2011 už fungovala oficiálna česká firma, ktorá mala dobré výsledky a dôveru klientov. Po zmene majiteľov spoločnosti som sa však rozhodol prijať inú ponuku od spoločnosti Altran, ktorá sa venovala iným produktom v automobilovom priemysle.

Lákala ma možnosť naučiť sa ovládať iné produkty aj pre iné odvetvia. A tak som v septembri 2013 prijal ponuku od súčasnej spoločnosti Formel D Group.

Kariéru ste prepojili s automotive oblasťou už od roku 2001. Čo považujete za zásadnú zmenu v tomto segmente v minulých dvoch dekádach?

Za ostatných dvadsať rokov produkty automobilového priemyslu prešli neuveriteľnými zmenami. Keď sa pozrieme na auto, ktoré sa vyrábalo pred dvomi dekádami, a porovnáme ho s tými dnešnými, je to neuveriteľný technologický posun – či ide o interiér alebo exteriér, komfort a jazdiace vlastnosti vozidla alebo pohon.

Za obrovský míľnik považujem príchod elektromobility, kde sa potrebuje transformovať výroba, vývoj, technológie a mentálne nastavenie spoločnosti, aby sme boli schopní prijať tento nevyhnutný krok automobilového priemyslu. Za ďalší výrazný míľnik považujem príchod autonómnych vozidiel a systémov, ktoré sú síce v štádiu vývoja, ale fungujú a dokážu zastúpiť ľudský faktor.

Pôsobili ste u viacerých dodávateľov OEM. Aké know-how ste získali a na čo by sa podľa vás mal automotive ďalej zameriavať?

Sú viaceré veci, na ktoré by sa mal zameriavať. Jednou z nich sú technológie, vývoj robotiky a automatizácie výroby, ktoré síce napredujú, no nie v takom rozsahu, aby sme boli schopní nahradiť ich ľudským faktorom úplne. Ďalej je to kvalitný personál. Z pohľadu know-how si najviac cením správne motivovanie a udržanie si kvalitných a šikovných zamestnancov v automobilovom priemysle na všetkých pozíciách.

Čo chcete na súčasnej pozícii vo firme dosiahnuť a zmeniť?

Naša spoločnosť je zastúpená v piatich svetových regiónoch. Mojím cieľom v strednej a východnej Európe je dosiahnuť diverzifikáciu portfólia produktov našich služieb, rozvíjať ich a priniesť zákazníkom. Najdôležitejší a dlhodobý cieľ vo Formel D je spokojný zákazník, ktorý musí cítiť podporu globálneho partnera kedykoľvek treba.

V budúcnosti by som chcel náš región a zameranie rozšíriť o ďalšie krajiny. Čiastočnú spoluprácu máme v Rakúsku, Bulharsku, Moldavsku, Srbsku a jedným okom pozeráme na Slovinsko.

Aké sú dnes ciele Formel D na súčasnom disruptívnom trhu?

Máme za sebou dva náročné roky spôsobené globálnou pandémiou a obdobím, keď sme mali nedostatok potrebných komponentov na výrobu. Po tomto období je cieľom úplný reštart, výkonnostne sa vrátiť späť na tú istú úroveň. Ak sa pozeráme za horizont uplynulých tridsiatich rokov, tak cieľom je plne diverzifikované portfólio produktov, celosvetovo väčšia stabilita aj v nestabilnom dynamickom automobilovom priemysle.

Má slovenský trh naďalej toľko výhod ako kedysi?

Náš trh stále ponúka veľmi šikovný personál so schopnosťou učiť sa. Sme nesmierne pracovití, dochvíľni a z pohľadu veľkých automobiliek predstavujeme stále relatívne lacnú pracovnú silu v porovnaní so západnou Európou.

To je to, čo je pre nás charakteristické a nenájdeme to v každej krajine. Čo sa časom zhoršilo a investorov odrádza, je zanedbaná infraštruktúra, nestabilita vlády či daňové zaťaženie podnikateľov, ktoré je v porovnaní s inými krajinami vyššie.

Na čo sa bude automotive okrem elektromobility musieť zameriavať a čo z toho plynie pre OEM dodávateľov?

Slovensko má jednu obrovskú raritu, a to je vývoj prvého lietajúceho auta. Ako chlapec som sníval o tom, ako sa autá zdvihnú z ciest a budú lietať, čo ešte chvíľu potrvá. V ďalšej dekáde to však bude vývoj materiálov a technológii. Som presvedčený, že práve tento smer je pre ďalšiu dekádu ten správny.

OEM dodávatelia dávno vedia, že bude potrebná transformácia na elektromobilitu alebo na iné druhy palív. Výroba spaľovacích motorov bude zastavená, ale transformácia prebieha pomaly a podľa mňa sa začala neskoro. Dôležité je aj to, že tento proces začala iba Európa. Iné väčšie trhy by sa mali pridať, podporiť tento náročný proces a takto spolu ozdraviť našu planétu a životné prostredie.

Aké ciele a plány máte vo svojej ďalšej kariére?

Keď som nastúpil do spoločnosti Formel D, tešil som sa, že niečo vybudujem. Za ten čas sa mi podarilo stať sa spolumajiteľom celosvetovej spoločnosti, ktorá je dôležitým hráčom na trhu.

Určite by som chcel ešte prejsť jednou fúziou private equity, keďže naša spoločnosť takou je. Máme za sebou dve fúzie a verím, že sa nám podarí aj ďalšia, čo by znamenalo posilnenie spoločnosti a jej stabilizáciu.