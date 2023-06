Málokto by o populárnom SUV SsangYongu povedal, že pod štýlovou karosériou ukrýva klasickú rámovú konštrukciu, pripájateľný pohon 4x4 a redukčnú prevodovku. Nechýba ani uzávierka stredového diferenciálu, ktorá pracuje automaticky.

Rexton vyzerá atraktívne a vhodne zapadne do mestského prostredia, ale je to pravý offroad. Jeho najväčšou výhodou je to, že sa celá posádka po nasadnutí cíti ako v luxusnom SUV.

Bohatá výbava

Technika pohonu 4x4 sa reguluje pohodlne za jazdy elegantným otočným ovládačom na stredovom tuneli. Automatická prevodovka sa ovláda modernou páčkou s tlačidlami, celkovo zostalo v interiéri Rextona množstvo ovládačov.

Všetko je poruke, ľahko ovládateľné, dosiahnuteľné a prehľadné. Výborný je aj kamerový systém s kvalitným ostrým zobrazením. Vyberať si možno pohľady 3D, 2D, kameru vpredu, vzadu. Systém je rovnako moderný ako digitálna prístrojová doska. K dispozícii je množstvo asisten-čných systémov, SsangYong ich však nepretláča za každú cenu. Napríklad padne vhod, že systém Lane Assist sa vypína jednoducho tlačidlom naľavo pod volantom. Tam je umiestnené aj vypínanie ESP a zapínanie systému Hill Descent Control, ktorý vodičovi pomáha s bezpečným zjazdom z prudkého či zo šmykľavého kopca. Nechýba ani elektrické otváranie obrovského kufra, ktoré na rozdiel od konkurencie pracuje veľmi rýchlo, či tri zapamätané pozície nastavenia sedadla vodiča. Pochvalu si zaslúži aj efektné kožené čalúnenie. V interiéri sa o komfort stará aj duálna klimatizácia, predné sedadlá boli vyhrievané aj chladené, našli sa aj praktické držiaky na nápoje či nabíjačka na mobil. Ide o luxusný a moderný interiér.

Pripravený na záťaž

Aby jazdné vlastnosti na asfalte nezaostávali za osobnými vozidlami s modernejšou samonosnou karosériou, výrobca vzadu použil desaťprvkovú nápravu s nezávislým zavesením. To je vysoký nadštandard a cítiť to aj na jazdných vlastnostiach robustného tereniaka. Iba jemné chvenie na nerovnostiach dávalo najavo, že toto auto stojí na rámovom podvozku. Motor, pozdĺžne montovaný radový štvorvalec, vychádza pôvodne z techniky Mercedesu, no medzičasom bol vylepšený kvôli vyššiemu výkonu a pre prísnejšie emisné normy. V súčasnosti spĺňa legislatívny rámec Euro 6d-Step2. Pod prednou kapotou príjemne pradie, nie je príliš hlučný a po novom ho dopĺňa osemstupňový automat s meničom od značky Hyundai.