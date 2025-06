Bromanca sa skončila. Pochádzajúca z anglického termínu bromance, výraz odzrkadľuje hlboké priateľstvo medzi dvoma mužmi. Nie je to tak dávno, keď Elon Musk o Donaldovi Trumpovi napísal, že ho má tak rád, „ako len heterosexuálny muž dokáže milovať iného muža“. Vzájomná náklonnosť však nevydržala príliš dlho, čo vzhľadom k narcistickým a autoritatívnym sklonom oboch aktérov nie je príliš prekvapujúce.

Vojna s prezidentom

Po sérii prudkých osobných útokov na sociálnych sieťach predminulýminulý týždeň začal vzťah prechádzať do fázy odplaty. E. Musk pohrozil zrušením kontraktov spoločnosti SpaceX na prepravu amerických satelitov aj kozmonautov do vesmíru, čo by pri nedostatku alternatív ohrozovalo samotný vesmírny a vojenský program USA. Spoločnosť E. Muska by to až tak nezasiahlo, keďže komerčný záujem o služby SpaceX a jej odnože Starlink len za minulý rok vzrástol trojnásobne.

Silná pozícia najbohatšieho človeka sveta ho posmelila k ďalším útokom, ktoré neostali nepovšimnuté. E. Musk bol v Bielom dome dlhodobo len ťažko trpený a neustále prichádzal do sporov s Trampovou administratívou, neuvedomujúc si, aké následky to pre jeho biznis môže mať. Bývalý poradca prezidenta Steve Bannon navrhol voči nemu sériu represií. Chce, aby miliardára narodeného v Južnej Afrike zbavili amerického občianstva – tvrdí, že je nelegálny cudzinec – a aby jeho spoločnosti vláda znárodnila.

Hoci podľa právnikov ide o legislatívne nerealistické ambície, pri súčasnom narušení právneho systému nemusí spor ostať iba pri vyhrážkach. Vláda má totiž veľa spôsobov, ako sťažiť a potenciálne aj zničiť podnikanie E. Muska. Keď vstupoval do administratívy, jeho spoločnosti čelili 65 sporom s 11 rôznymi regulátormi. Hoci mnoho z nich pomocou DOGE výrazne okresal, pre administratívu nie je problém ich konania zintenzívniť. Vláda má v rukách takmer absolútnu moc nad zákonmi a ich dohľadom v oblasti autonómnych vozidiel, implantovaním čipov do mozgu, experimentmi so zvieratami, či vypúšťaním rakiet do vesmíru.

Zákony, regulácie a byrokracia dramaticky ovplyvňujú akékoľvek podnikanie, a to Muskovo obzvlášť. Napriek tomu, že zámerom D. Trumpa je veľká deregulácia a jeho lojalisti si môžu podnikať prakticky, ako chcú, ocitnúť sa mimo ochrannej zóny prezidenta môže mať na podnikateľa katastrofálne následky.

E. Musk by v tejto pozícii nebol jediný. Do nemilosti prezidenta upadol aj Michail Chodorkovskij, kedysi najbohatší Rus, ktorý sa postavil Vladimirovi Putinovi a začal budovať samostatnú politickú silu. Desať rokov strávil vo väzení a zvyšok života v exile. Ďalším príkladom je Jack Ma, svojho času najbohatší Číňan, ktorý v roku 2020 kritizoval finančnú reguláciu. Hoci jeho osud nebol taký dramatický ako v prípade Rusa, úrady konali rýchlo. Nasledovala finančná represia jeho spoločnosti Ant Group a podnikateľ sa na päť rokov stratil z verejného života.

Ako povedal Mao Ce-tung, sila vychádza od hlavne zbrane. Ak politik kontroluje štátne orgány – armádu, prokuratúru, regulátorov či súdy, jeho sila je radovo väčšia ako množstvo miliárd na účte podnikateľa. Ide o pomerne veľké prekvapenie pre marxistov, ale aj optimistických kapitalistov, ktorí veria, že politici budú tancovať na základe ich finančnej podpory. E. Musk síce tvrdí, že Trumpovi vyhral voľby a bolo by vhodné založiť v USA tretiu stranu pre stredového voliča, no akékoľvek miešanie sa do politiky bude americký prezident vnímať ako vážny útok na svoju pozíciu. Priamo ho preto varoval, že podpora demokratov je neakceptovateľná a mala by vážne následky. Eskalovať vojnu s D. Trumpom by bolo sebadeštruktívne.

Utajené zbrane