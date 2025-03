Slovenské liečebné kúpele Piešťany sú dlhoročne uznávanou destináciou, kde sa spája tradícia s moderným prístupom k liečbe. Okrem výnimočných prírodných zdrojov sa však v súčasnosti čoraz viac orientujú aj na výskum a inovácie. Vďaka osvedčeniu, ktoré im ako prvým kúpeľom na Slovensku umožňuje realizovať vedeckú činnosť, majú možnosť skúmať účinky svojej liečivej vody a bahna na molekulárnej úrovni. Spolupráca s poprednými vedcami a lekármi otvára nové možnosti pre klinické skúšania, ktoré by mohli preukázať, že kúpeľná liečba má oveľa širšie využitie, než sa doteraz predpokladalo. O budúcnosti kúpeľnej liečby, vedeckých objavoch a plánoch na vytvorenie výskumného centra hovorí generálny riaditeľ kúpeľov Piešťany a Smrdáky Peter Bednarčík.

Ako by ste charakterizovali súčasnú situáciu v slovenských kúpeľoch?

Myslím si, že doposiaľ sme úplne nepochopili špecifiká kúpeľníctva, a ak je niečo špecifické, mali by sme k tomu aj špecificky pristupovať. Dnes to rozhodne tak nie je. V kúpeľníctve sa nachádzame v odvetví, ktoré vytvára dopyt, na rozdiel od väčšiny ostatných odvetví, ktoré vytvárajú ponuku. Tento rozdiel je zásadný, pretože ak by sme neexistovali, trhové hospodárstvo by malo problém.

Uviedli by ste kľúčové faktory, ktoré odlišujú kúpeľníctvo od iných odvetví?

Medzi kľúčové faktory patrí to, že kúpeľníctvo je viazané na prírodné liečivé zdroje, ktoré nemôžeme jednoducho presunúť. Je to ako s piešťanskými kúpeľmi – nemôžete ich presunúť do Tatier, pretože sú pevne spojené s určitými geologickými lokalitami. Naša legislatíva je prísna, a preto musíme prispôsobiť všetky naše činnosti prísnym pravidlám.

Kúpeľníctvo sa odlišuje tým, že je to odvetvie, ktoré nie je len o podnikaní, ale aj o poskytovaní komplexnej starostlivosti o zdravie. Nejde iba o medicínu, ale aj o ubytovanie, stravovanie, procedúry a dokonca aj strojársku výrobu. Na rozdiel od iných odvetví, ako je automobilový priemysel alebo pekárne, my pokrývame širokú paletu služieb. Naša ekologickosť je tak-isto jedinečná – nielen v súvislosti s dosahom na životné prostredie, ale aj v tom, ako šetrne pristupujeme k pacientovi. Vedľajšie účinky kúpeľnej liečby sú minimálne, čo je ďalší zásadný rozdiel oproti iným formám liečby. Je náročné udržať rovnováhu medzi týmito dvoma atribútmi – ochranou životného prostredia a poskytovaním maximálnych benefitov pacientom. Ak je jedna oblasť nedostatočná, celkový efekt sa výrazne zníži, čo je v prípade iných odvetví možno menej zásadné.

Čo pre vás znamená jedinečnosť slovenských kúpeľov?

Jedinečnosť slovenských kúpeľov spočíva v tom, že spájajú históriu, tradíciu a nemennosť prírodných liečivých zdrojov s inováciami. Kúpeľníctvo sa musí vyvíjať na zá-klade týchto historických a tradičných hodnôt a zároveň musí byť otvorené novým prístupom a technológiám. Inými slovami môžeme povedať, že slovenské kúpeľníctvo, teda aj Piešťany a Smrdáky, zostáva tým, čím bolo, a stáva sa tým, čím nebolo. Jedinečnosť piešťanských kúpeľov a kúpeľov Smrdáky je aj v tom, že ponúkame intenzívny rozvoj: musíme vyťažiť maximum z prírodných zdrojov, ktoré máme k dispozícii. Tento intenzívny prístup je podporený vedeckým výskumom, ktorý nám umožňuje lepšie porozumieť účinkom kúpeľnej liečby a zlepšiť výsledky.

V akom smere vidíte budúcnosť intenzívneho rozvoja kúpeľníctva?

Už som spomínal, že to, čo odlišuje kúpeľníctvo od iných odvetví, je prísna geografická viazanosť. To znamená, že náš rozvoj nemôže byť extenzívny, teda v ľubovoľnom geo-grafickom smere, ale musí byť len výrazne intenzívny, lebo je viazaný na jedno miesto. Intenzívny rozvoj v kúpeľníctve sa môže prirovnať k hľadaniu lieku na rakovinu. Nedávno som pozeral film Šaman so Sea-nom Connerym, kde postava vedca hľadá liek na rakovinu. Je to podobné ako naše úsilie v kúpeľníctve: hoci vieme, že naše liečivé zdroje majú pozitívny účinok, stále nevieme presne, ako a čo liečia. Sme na ceste, kde sa budeme snažiť presnejšie definovať účinky našich prírodných zdrojov a liečby. Naša intenzívna práca v oblasti výskumu, ktorú sme začali už aj v piešťanských kúpeľoch, je jedným z krokov, ako posunúť kúpeľníctvo na vyššiu úroveň.

Akú praktickú hodnotu má pre vás výskum v kúpeľníctve?

Výskum je pre nás kľúčový, pretože nám umožňuje nielen lepšie pochopiť, ako prírodné liečivé zdroje pôsobia na ľudský organizmus, ale aj vyvíjať nové metódy liečby. V Piešťanoch plánujeme vytvoriť balneologický výskumný ústav, ktorý sa bude zameriavať na klinické štúdie a aplikovanie metodiky evidence-based medicine. Tento prístup nám umožní dokázať preventívne, regeneračné a restoratívne účinky našich procedúr a liečby. Je to krok, ktorý nás posúva k vyspelému a modernému kúpeľníctvu, ktoré je podložené vedeckými dôkazmi.

Vnímate kúpeľníctvo ako súčasť národnej identity?

Rozhodne. Na Slovensku máme veľmi bohatý poklad v podobe prírodných liečivých zdrojov, ktoré sú rozmiestnené po celom území. Naša krajina je domovom viac ako 40-tisíc prameňov, z čoho 1 945 je minerálnych vôd a 124 je oficiálne uznaných prírodných liečivých vôd. Tento obrovský potenciál by mal byť považovaný za súčasť nášho národného dedičstva a identity. Sme jedineční v tom, že máme také množstvo prírodných prameňov v krajine s relatívne malou rozlohou a počtom obyvateľov. Tento faktor nám dáva vzácnu príležitosť a veľký potenciál na ďalší rozvoj kúpeľníctva na Slovensku.

Využívajú Slováci dostatočne svoje prírodné liečivé zdroje?

Príroda je zdravotne oveľa gramotnejšia, než si ľudia uvedomujú. Už pred stáročiami si zvieratá všimli účinky prírodných liečivých zdrojov a začali ich využívať na liečbu svojich zranení. Dnes sa však zdá, že spoločnosť venuje zdravotnej gramotnosti príliš málo pozornosti. Hoci máme termíny ako finančná, digitálna alebo informačná gramotnosť, málo sa hovorí o zdravotnej gramotnosti. Zdravotná gramotnosť nie je len o farmakologickej liečbe, ale aj o kombinácii tradičných metód s modernými prístupmi, ktoré môžu zlepšiť účinnosť liečby. Naše prírodné liečivé zdroje nám poskytujú unikátnu možnosť, ktorú by sme mali využívať viac, pretože tieto zdroje nám príroda dáva zadarmo.

Aký je váš názor na štátnu podporu kúpeľníctva?

Štát má od kúpeľníctva vysoké očakávania, no zatiaľ do tejto oblasti neinvestuje dostatočne. Kúpeľníctvo potrebuje viac podpory vo forme dát a výskumu. Dôležité je mať dôveru pacientov a to sa dá dosiahnuť len vtedy, ak budeme mať k dispozícii relevantné dáta a vedecké dôkazy, ktoré potvrdzujú účinnosť liečby najnovšími vedeckými metódami.

Akým spôsobom chcete posilniť pozíciu piešťanských kúpeľov na Slovensku a v zahraničí?

V piešťanských kúpeľoch a v Smrdákoch sme si uvedomili, že ak chceme posúvať kúpeľníctvo vpred, musíme sa prispôsobiť moderným potrebám. Dnes máme iné problémy, než sme mali pred 30 rokmi, a preto je dôležité reagovať na choroby, ktoré sú dnes najrozšírenejšie. Ako prvý krok sme začali klinickú štúdiu a vývoj terapie na spomalenie progresie Parkinsonovej choroby. S pomocou Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sme začali vyvíjať túto terapiu a prvé dáta naznačujú, že sme na správnej ceste. Táto terapia sa vyvíja pod vedením našich odborníkov, čo nám dáva nádej, že slovenské kúpeľníctvo môže prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu našich občanov a zároveň posilniť postavenie piešťanských kúpeľov na medzinárodnej úrovni.

Kúpeľníctvo na Slovensku má dlhú tradíciu, no zároveň čelí výzvam moderného sveta. Kam ho chcete posunúť?

Našou ambíciou je prehĺbiť vedecké poznanie o účinkoch prírodných liečivých zdrojov a rozšíriť možnosti ich využitia v medicíne. Kúpeľná liečba funguje, o čom svedčia tisíce pacientov, ktorí sa k nám opakovane vracajú, no ak chceme byť konkurencieschopní, musíme priniesť vedecky podložené dôkazy. Slovensko sa môže stať lídrom vo výskume kúpeľnej medicíny, preto sme sa rozhodli investovať do výskumnej a vývojovej činnosti. Tú môžeme realizovať vďaka osvedčeniu od ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže.

Ktoré konkrétne oblasti skúmate?

Zameriavame sa na molekulárnu analýzu našich prírodných zdrojov – termálnej vody a bahna. Už dnes vieme, že tieto zdroje dokážu modifikovať zápalovú odpoveď organizmu, čo je kľúčové pri liečbe ochorení ako Parkinsonova a Alz-heimerova choroba či roztrúsená skleróza. Naše výskumy ukazujú, že bahno obsahuje unikátne mikroorganizmy, ktoré môžu mať významný terapeutický potenciál. Tento mikrobióm piešťanského bahna ešte len začíname objavovať, no už teraz je jasné, že ide o nesmierne cenný zdroj pre medicínu aj priemysel.

Znamená to, že kúpeľná liečba môže byť alternatívou farmakoterapie?

Nejde o náhradu liekov, ale o ich doplnenie. Tradičná kúpeľná medicína v spojení s moderným výskumom môže zlepšiť kvalitu života pacientov. Medicína založená na dôkazoch (evi-dence‑based medicine) je štandardom a my chceme, aby sa stala neoddeliteľnou súčasťou kúpeľnej liečby. Ak dokážeme, že prírodné zdroje majú konkrétny fyziologický vplyv, môžeme ich cielene využívať pri liečbe širokého spektra ochorení.

Kedy plánujete tieto poznatky pretaviť do praxe?

Klinické skúšania kúpeľných zdrojov by mali prebiehať rovnako prísne ako skúšanie nových liekov. Preto chceme vybudovať Bolemanov balneologický výskumný ústav, kde budeme skúmať účinky vody a bahna priamo pri zdroji a zavádzať nové poznatky do liečby pacientov. Chceme spolupracovať s univerzitami, vedeckými inštitúciami aj so štátnymi orgánmi, aby sme vytvorili nový štandard kúpeľnej medicíny na Slovensku.

V akom časovom horizonte môžeme očakávať prvé výsledky?

Výskum už prebieha a prvé výsledky sú veľmi sľubné. V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, s Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine a ďalšími partnermi postupne rozširujeme naše štúdie. Na základe klinických štúdií môžeme už čoskoro priniesť konkrétne dôkazy o účinkoch piešťanského bahna a vody na imunitný systém, neurologické diagnózy a iné ochorenia.

Stanú sa Piešťany lídrom v oblasti výskumu kúpeľnej medicíny?

Vďaka výskumu sa staneme organizáciou, ktorá nebude len reagovať na to, čo sa v našom segmente deje, už vôbec nebudeme organizáciou, ktorá sa bude čudovať, čo sa na trhu deje, ale budeme niekým, kto bude určovať, čo sa v našom segmente bude diať. Našou víziou je, ako som už spomínal, aby sa Piešťany stali centrom kúpeľného výskumu, ktoré bude určovať trendy v oblasti liečebného využitia prírodných zdrojov. Naša kombinácia prírodných liečebných zdrojov, vedy a medicíny nám dáva jedinečnú konkurenčnú výhodu. Ak sa nám podarí prepojiť kúpeľníctvo s najmodernejším vedeckým výskumom, vyšleme do sveta silný signál, že Slovensko reálne môže byť lídrom v inovatívnej kúpeľnej liečbe. Práve u nás sa totiž začala nová éra zrodu budúcnosti kúpeľnej liečby.