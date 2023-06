Minulý rok klesla hodnota majetku vo väčšine otvorených podielových fondov. Za tento stav mohla výnimočná situácia v podobe zníženia hodnoty väčšiny akcií aj dlhopisov. Negatívne dôsledky však boli oveľa miernejšie ako v časoch finančnej krízy v predminulom desaťročí, keď značná časť drobných investorov prepadla panike a vyberala investované peniaze. Minulý rok sa podobná situácia neopakovala. „Čisté predaje podielových fondov sa výrazne spomalili. Klienti si vyberali skôr rizikovejšie, teda akciové a realitné fondy. Správcovia, naopak, mierne obmedzovali niektoré rizikové charakteristiky svojich portfólií,“ zhodnotila Národná banka Slovenska.

Prvým výrazne plošným znakom bolo znižovanie priemernej splatnosti a durácie dlhových cenných papierov ako reakcia na rastúce trhové úrokové sadzby. Druhou význačnou zmenou, odohrávajúcou sa takmer vo všetkých typoch fondov, bolo posilnenie podielu vkladov v bankách spojené s redukciou akciovej alebo dlhopisovej zložky, prípadne oboch.

„Treba poznamenať, že pritom nešlo iba o čisto mechanický efekt poklesu trhového ocenenia majetkových a dlhových cenných papierov, ale o zámerný obrat stratégie z predošlých rokov zameranej na minimalizáciu zastúpenia v tom čase málo výnosných vkladových produktov,“ dodala NBS.

Pozor na realitné fondy

Slováci majú bohatstvo tradične spojené s vlastnením nehnuteľností. Najmä vo väčších mestách sa majetnejšia časť populácie snaží zarobiť na prenájme bytu alebo domu. Popritom sa v posledných rokoch čoraz väčšej popularite tešia práve realitné fondy. Prostredníctvom nich môžu drobní investori zarobiť na predaji novostavieb, prenájme kancelárskych priestorov alebo priemyselných parkov. Túto zaujímavú príležitosť vďaka slušným výnosom v uplynulých rokoch využívalo čoraz viac ľudí. Aktuálne priemerné výnosy realitných fondov dosiahli 3,77 percenta. Ide o trojročné zhodnotenie (vážené anualizované hodnoty). Údaj je zo začiatku júna 2023. V rovnakom období mali lepšie výnosy len akciové fondy (9,75 percenta) a fondy alternatívnych investícií (7,23 percenta). Na porovnanie, dlhopisové fondy sú v strate mínus 1,9 percenta.

Lenže časy relatívne dobrých výsledkov realitných fondov sa zrejme skončili. „Najmä v segmente kancelárií a nákupných centier môže byť v súčasnej situácii náročné preniesť rastúce úrokové náklady do príjmov z prenájmu. To môže vytvárať tlak na finančnú situáciu firiem pôsobiacich v odvetví komerčných nehnuteľností a znížiť aj trhovú hodnotu samotných komerčných nehnuteľností,“ upozorňuje Národná banka Slovenska. V realitných fondoch došlo k poklesu likvidnej rezervy, a to k úrovni desiatich percent. To môže spôsobiť problémy v prípade, že sa naraz príliš veľa klientov rozhodne vybrať peniaze. Väčšinu ich majetku tvoria málo likvidné investície do domácich realitných spoločností.

Podľa stresových testov vytvára rast úrokových sadzieb riziko zlyhania každého desiateho úveru. Pri výraznejšom poklese príjmov z prenájmu môže byť v krajnom prípade nesplatená každá piata pôžička. Developeri v snahe zarobiť viac na prenájmoch ťahajú za kratší koniec. Firmy na základe skúseností z časov pandémie môžu v prípade potreby opäť zaviesť prácu z domu a výrazne obmedziť používanie kancelárskych priestorov. Už len táto možnosť značne komplikuje snahy o zvýšenie nájmu. V takto nastavenom prostredí takmer určite klesnú výnosy realitných fondov.

Súčasný rast nemusí vydržať