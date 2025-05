Zavedenie nového stavebného zákona od apríla 2025 mení pravidlá výstavby elektronických komunikačných sietí na Slovensku. Prichádza zjednodušený oznamovací režim, digitalizácia povoľovacích procesov a možnosť legalizácie čiernych stavieb po splnení zákonných podmienok. O týchto témach hovorí partner spoločnosti Legate a odborník na súdne spory a arbitráže, fúzie, akvizície a právo obchodných spoločností Norbert Havrila.

Ako nový stavebný zákon ovplyvňuje výstavbu nadzemných a podzemných vedení elektronických komunikačných sietí po 1. apríli 2025?

Nový stavebný zákon zavádza zjednodušený oznamovací režim pred výstavbou vedení elektronických komunikačných sietí (EKS) a digitalizovaný povoľovací proces cez Portál výstavby. Tak nadzemné, ako aj podzemné vedenia EKS sú predmetom režimu ohlásenia, bez nutnosti absolvovania zdĺhavého správneho konania, podľa doterajšieho stavebného zákona známeho aj ako konanie o umiestnení líniovej stavby. Kolaudácia vedení EKS sa nevyžaduje.

Ktoré typy elektronických komunikačných stavieb budú vyňaté z rozhodovania stavebného úradu?

Komplexnejšie telekomunikačné stavby, ktoré nemajú charakter vedení EKS, ale samostatných stavieb, sú naďalej predmetom rozhodovania, teda povoľovacieho konania pred stavebným úradom. Ako som už uviedol, vedenia EKS s charakterom líniovej stavby sa môžu realizovať v režime ohlásenia, bez potreby absolvovania povoľovacieho konania. Rovnako vnútorné rozvody v budovách a ich bežné modernizácie – pokiaľ nezasahujú do statiky stavby alebo neovplyvňujú požiarne bezpečnostné požiadavky, môžu byť realizované režimom ohlásenia.

Čo bolo primárnym cieľom zákona?

Zjednodušiť a zrýchliť výstavbu digitálnej infraštruktúry vrátane optických sietí. Firmy nemusia absolvovať zdĺhavé povoľovacie procesy na stavebných úradoch, čím sa skráti čas realizácie projektov, znižujú sa administratívne náklady a zvyšuje sa predvídateľnosť investičných plánov. Keďže táto zmena má zjednodušiť rozvoj elektronickej komunikačnej infraštruktúry, podporí sa digitálna transformácia a pokrytie vysokorýchlostným internetom.

Do akej miery jednotné konanie o stavebnom zámere zjednodušuje povoľovanie rozsiahlejších telekomunikačných projektov?

Jednotné konanie o stavebnom zámere podľa nového stavebného zákona výrazne zjednodušuje povoľovanie rozsiahlejších telekomunikačných projektov tým, že zlučuje doterajšie samostatné konania o územnom rozhodnutí a stavebnom povolení do jedného integrovaného procesu. Tento prístup by mohol skracovať rozhodovací proces, znižovať administratívnu záťaž a zvyšovať právnu istotu pre investorov, keďže výsledkom je jedno ucelené rozhodnutie. Vďaka elektronickej komunikácii cez Portál výstavby by sa mala zlepšiť transparentnosť, koordinácia medzi úradmi a sledovateľnosť postupu. Pre podniky to môže znamenať rýchlejšie povoľovanie, nižšie náklady a efektívnejšie plánovanie telekomunikačných investícií.

Aké konkrétne úspory možno očakávať pri povoľovaní výstavby EKS po zavedení digitalizácie agendy a odstránení duplicít?

Pri výstavbe EKS možno očakávať, že administratívne úspory vzniknú zjednotením konaní a centralizovanou správou žiadostí cez Portál výstavby, čím sa eliminuje potreba duplikovaného dokumentovania situácie týkajúcej sa výstavby EKS pre rôzne zúčastnené úrady. Časové úspory plynú nielen zo zrušenia dvojúrovňového povoľovania, z rýchlejšej elektronickej komunikácie a zo zjednodušeného oznamovacieho režimu pre menej rozsiahle stavby, ale i zo zavedenia fikcie súhlasu dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb (podľa poslednej novely prijatej v apríli 2025), čo môže v niektorých prípadoch skrátiť konanie z niekoľkých štvrťrokov na niekoľko mesiacov.

Nemožno zabúdať, že finančné úspory sa tak odrazia v nižších nákladoch spojených s efektivitou v projektovom manažmente, spracovania projektovej dokumentácie, právnych a administratívnych službách, ako aj v plánovaní realizácie projektov bez výrazných alebo nepredvídaných zdržaní. Veríme, že pre podniky to bude znamenať rýchlejšiu návratnosť investícií a vyššiu konkurencieschopnosť pri budovaní infraštruktúry.

Mení sa novou právnou úpravou aj prístup k legalizácii existujúcich doposiaľ nepovolených EKS? Aké kroky budú musieť podniky podniknúť na ich legalizáciu?

Popri novom stavebnom zákone boli prijaté zmeny aj v ďalších právnych predpisoch. Dotkli sa aj zákona o elektronických komunikáciách, ktorými zákonodarca vyjadruje snahu legalizovať stavby EKS za predpokladu splnenia ďalších podmienok. Stavby EKS, ktoré boli zhotovené do 31. marca 2025 bez povolenia alebo v rozpore s ním, sa zo zákona od 1. apríla 2025 alebo po uplynutí desiatich rokov od ich zhotovenia považujú za legálne a trvalé. Platí to aj vtedy, ak boli počas celého obdobia nepretržite využívané na svoj účel, ich odstránenie nebolo právoplatne nariadené a vlastník stavby má k rozhodujúcemu dátumu vlastnícke právo alebo iné oprávnenie k pozemku, na ktorom sa stavba nachádza. Telekomunikačné podniky, ktoré sú prevádzkovateľmi sietí bez dispozície príslušného povolenia alebo v rozpore s ním, by tak mali uskutočniť audit svojich EKS, aby vylúčili prípadné riziká spojené s odstránením čiernych EKS.

Aký prínos bude mať elektronické úložisko projektovej dokumentácie a digitálna komunikácia s orgánmi verejnej moci pre efektívnejšie riadenie investičných projektov v sektore elektronických komunikácií?

Portál výstavby výrazne zefektívni správu a riadenie povoľovania investičných projektov tým, že zabezpečia jednotné, trvalo dostupné a aktuálne uloženie všetkých podkladov v digitálnej forme, čím sa eliminuje duplicita, strata dokumentov a potreba osobných podaní. Podniky získajú prehľad o stave konaní v reálnom čase, urýchli sa obeh informácií medzi dotknutými orgánmi a výrazne sa skrátia lehoty v povoľovacích procesoch. Zároveň sa zlepší koordinácia medzi viacerými projektmi, lokalitami a dodávateľmi, čo umožní flexibilnejšie plánovanie, jednoduchšie aktualizácie dokumentácie a efektívnejšie riadenie zdrojov aj rozpočtu v rámci výstavby EKS.

Ako môže zavedenie fikcie súhlasu inštitúcií prispieť k zrýchleniu povoľovania výstavby EKS, najmä v prípadoch, keď je do procesu zapojených viacero inštitúcií?

Zavedenie fikcie súhlasu umožňuje, aby sa v prípade, že daná inštitúcia nevydá záväzné stanovisko, respektíve vyjadrenie, v zákonom stanovenej lehote (30 alebo 60 dní), automaticky predpokladalo, že nemá pripomienky ani požiadavky, čo výrazne zrýchľuje povoľovanie výstavby EKS. Tento mechanizmus odstraňuje administratívne prieťahy spôsobené nečinnosťou viacerých zúčastnených inštitúcií, zvyšuje právnu istotu pre investorov a zabezpečuje hladší a efektívnejší priebeh celého povoľovacieho procesu, čo je obzvlášť dôležité pri časovo a technologicky náročných stavbách.

Do akej miery môže povinnosť prerokovať návrh stavebného zámeru s obcou a inštitúciami ešte pred podaním žiadosti zvýšiť nepriamu administratívnu záťaž pre telekomunikačných investorov?

Povinnosť prerokovať návrh stavebného zámeru s obcou, dotknutými orgánmi a dotknutými právnickými osobami ešte pred podaním žiadosti môže výraznejšie administratívne zaťažiť investorov v sektore telekomunikácií. Hoci zámer zákona je zefektívniť neskorší povoľovací proces, v praxi to znamená, že už vo fáze pred podaním žiadosti musia investori zabezpečiť úplnú, odborne spracovanú dokumentáciu a aktívne koordinovať viaceré strany vrátane obcí, správcov sietí, pamiatkových úradov, vlastníkov dotknutých pozemkov a ďalších. To si vyžaduje viac času, personálnych kapacít a často aj právne a technické konzultácie už v prípravnej fáze. Na druhej strane treba vnímať, že záujmom je, aby bol proces konania pred stavebným úradom odbremenený od posudzovania a hodnotenia tých regulačných otázok, ktoré sa podarilo vyriešiť s dotknutými orgánmi a dotknutými právnickými osobami.

Aký dosah bude mať digitalizácia územnoplánovacích dokumentácií na plánovanie a povoľovanie nových sietí v sektore elektronických komunikácií?

Očakáva sa, že po roku 2032, keď bude zavŕšená povinná digitalizácia územnoplánovacích dokumentácií všetkých obcí, sa podarí dosiahnuť významný synergický efekt v oblasti transparentnosti, predvídateľnosti a rýchlosti povoľovacích procesov okrem iného aj pre sektor elektronických komunikácií.

Digitálny prístup k záväzným častiam územných plánov umožní telekomunikačným investorom už vo fáze zámeru rýchlo overiť vhodnosť územia na umiestnenie infraštruktúry (napríklad trás optických sietí, základňových staníc) bez potreby zdĺhavej korešpondencie s úradmi. Táto zmena zároveň podporí automatizáciu posudzovania súladu so záväznou časťou územných plánov, čím sa výrazne zníži záťaž orgánov územného plánovania a zrýchli sa vydávanie záväzných stanovísk.

Výsledkom môže byť efektívnejšie plánovanie trás, zníženie rizika duplicít alebo kolízií s inými zámermi a jednoduchšia integrácia s centrálnym informačným systémom výstavby. V konečnom dôsledku to môže vytvoriť priaznivejšie konkurenčné prostredie v sektore telekomunikácií vrátane budovania moderných elektronických sietí.

Ďalšie dôležité správy