Okolo starobných dôchodkov je v posledných týždňoch živo. Novinky prichádzajú v takom rýchlom slede, že je náročné udržať si prehľad. TREND preto požiadal Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o zhrnutie tohtoročných legislatívnych zmien a odhad ich dosahu na rozpočet Sociálnej poisťovne.

Pravdepodobne najdiskutovanejšou novinkou je zavedenie rodičovského príspevku. Na ten majú nárok rodičia aj pestúni v dôchodkovom veku, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa, ktoré predvlani zarábalo a bonus k dôchodku im pomocou príslušného formulára neodoprelo.

Úspešné deti ako bonus

Za každého potomka si môže rodič prilepšiť až troma percentami vymeriavacieho základu na starobné poistenie, čo v tomto roku predstavuje 21,80 eura mesačne. Pre človeka, ktorý vychoval dve priemerne zarábajúce deti, to znamená mesačný bonus vo výške približne 30 eur. Dostane ich spolu so starobnou penziou. Sociálnu poisťovňu (SP) by tento nový mechanizmus mal tento rok stáť zhruba štvrť miliardy eur.

Od januára majú poistenci nárok na predčasný dôchodok po štyridsiatich odpracovaných rokoch alebo v prípade, že si platili dôchodkové poistenie aspoň pätnásť rokov a do dovŕšenia dôchodkového veku im ostáva menej ako 24 mesiacov. V oboch prípadoch musí byť splnená ešte jedna podmienka – suma predčasného dôchodku musí presiahnuť 1,6-násobok životného minima.

„Predpokladáme, že skorší odchod do dôchodku po 40 rokoch využije v roku 2023 približne 3 300 poistencov. Celkový vplyv tohto opatrenia odhadujeme v roku 2023 na úrovni približne 9,2 milióna eur,“ vyčíslilo MPSVR.

Novinky zasiahnu aj tých, ktorí ešte majú do penzie ďaleko. Od mája budú mať ľudia mladší ako 40 rokov povinnosť mať uzavretú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Pokiaľ si ju do 180 dní nezariadia sami, urobí to za nich Sociálna poisťovňa. Z druhého piliera budú môcť účastníci do dvoch rokov vystúpiť, ale budú sa doň môcť v budúcnosti vrátiť. Nové opatrenie by malo SP stáť necelých desať miliónov eur.

Nekonečná reťaz úprav

Viac ako 56-tisíc seniorov, ktorí dnes poberajú minimálny dôchodok, sa potom bude týkať júnová valorizácia. Základná suma minimálnej penzie pri 30 odpracovaných rokoch sa zvýši z 334 na 369 eur, najvyššia hladina pri 50 odpracovaných rokoch sa zdvihne zo 441 na 499 eur. „Po rozmrazení sa predpokladá nárast počtu poberateľov približne na 107-tisíc osôb,“ odhaduje ministerstvo s tým, že tohtoročné zvýšenie by malo presiahnuť šestnásť miliónov eur.