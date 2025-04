Odpovede na to, kam sa bude realitný trh na Slovensku uberať v aktuálnom roku a na čo by sa mali stakeholderi pripraviť, hľadali účastníci TREND konferencie Reality a development. Jednou z nosných tém konferencie bol nový stavebný zákon. Poukázal naň aj štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma, ktorý konferenciu otvoril. Účastníci prvého panelu od zákona očakávajú zrýchlenie a zefektívnenie procesov. K zrýchleniu by mali prispieť fikcie súhlasu aj elektronizácia, na ktorú sú stavitelia podľa konateľa spoločnosti Kami Profit Milína Kaňuščáka už dlhšie pripravení. Výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja Juraj Suchánek pripomenul, že v prípade úradov bude implementácia elektronizácie zložitejšia.

Tlak na certifikácie

Druhý panel sa zameral na problematiku zelených budov. Člen predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy Martin Stohl poukázal na legislatívny tlak v súvislosti s implementáciou ESG certifikátov. Upozornil však, že architekti a projektanti, ktorých na konferencii zastupovala predsedníčka Slovenskej komory architektov Nora Vranová, hľadajú balans medzi týmto tlakom a finálnou cenou stavby. Vedúci business developmentu a e-mobility ZSE Rastislav Žembery doplnil, že ochotu priplatiť si za zelenú budovu majú predovšetkým väčší klienti, ktorí vedia, že budú reálne využívať jej výhody.

V treťom paneli sa stretli odborníci na komerčné nehnuteľnosti. Podľa vedúceho realitných fondov Tatra Asset Management Andreja Lehockého rastie cena nájmu v komerčných budovách pomalšie než náklady na ich budovanie a prevádzku. O to významnejšia je samotná správa budov. Business development manager spoločnosti Penta Real Estate Michal Hranai pritom zdôraznil, že kvalita služieb v komerčných budovách sa zvyšuje zároveň s rozvojom ich komplexnosti. V tejto súvislosti expert na vzťahy s investormi zo správcovskej spoločnosti 365.invest Tomáš Cár poukázal na to, že aj v dôsledku neistoty menších firiem sa bude zvyšovať dopyt po coworkingových priestoroch.

Dotovanie ako „icebreaker“

Štvrtému panelu predchádzala diskusia šéfredaktora TRENDU Ronalda Ižipa s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom o tom, ako sa Bratislava vyrovnáva s výzvami urbánneho rozvoja a rozvoja bývania. M. Vallo hovoril aj o výškových budovách a uviedol, že už viac nie sú strašiakom slovenskej metropoly. V súvislosti s rozvojom downtownu zdôraznil potrebu intenzívneho budovania dopravnej infraštruktúry. Štvrtý panel sa sústredil na význam nájomných bytov pre rozvoj bývania. Generálna riaditeľka Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová zdôraznila, že agentúra chce v súvislosti s dotovaným nájomným bývaním podpísať so samosprávami memorandá.

„Realitný trh pred časom zamrzol a nájomné bývanie podporované štátom vnímam ako icebreaker,“ uviedol primátor Nitry Marek Hattas. Spolu s primátorom Dubnice nad Váhom Petrom Wolfom podotkol, že nájomné bývanie sa spája s problematikou pozitívnej migrácie, ktorá môže vďaka synergickým efektom pomôcť Slovensku aj ekonomicky. CEO realitnej kancelárie Riešime bývanie Martin Čapo však upozornil, že napriek nespochybniteľnému prínosu nájomného bývania netreba zabúdať ani na podporu vlastníctva bytov. „Vlastníctvo sa postará o silnú strednú triedu a tú Slovensko potrebuje,“ uzavrel.