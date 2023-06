Vysoký rast cien potravín je jednou z najväčších výziev úradníckej vlády. O spôsoboch, ako ho chce riešiť, hovorí nový minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jozef Bíreš. Okrem toho sa dotýka dlhodobých problémov sektora, ako je vysoký investičný dlh, sebestačnosť krajiny vo výrobe potravín či stav Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Keď ste prichádzali na ministerstvo, do akej miery ste mali vedomosť o stave ministerstva?

Pre mňa ministerstvo nebola taká veľká neznáma, lebo z predchádzajúcej funkcie som ho často navštevoval a spolupracoval s mnohými sekciami. Nemôžem povedať, že všetko poznám, no mal som niektoré výhody.

Z kuloárov počúvame, že ministerstvo má dlhodobé problémy s kvalitou ľudí. Je tu množstvo riadne neobsadených sekcií, sú tu politickí nominanti. Je jednou z vašich priorít vyriešiť túto situáciu?

Úradnícka vláda je apolitická. Na začiatku som ľuďom povedal, že ak majú politické ambície alebo v budúcich voľbách chcú kandidovať a prejavovať svoje politické aktivity, nech odtiaľto odídu. Nikto sa neprihlásil. Najväčším výkričníkom bol pre mňa Slovenský pozemkový fond, pretože tam bola jasná politická previazanosť a na druhej strane nebol v poriadku výkon činností, ktoré pokrýva. Takže prvým krokom bolo vymeniť generálneho riaditeľa a námestníka, ostatné odborné a personálne zmeny už urobí od 1. júna nový vymenovaný generálny riaditeľ.

Ale sú tu aj iné sekcie, ktoré stále nie sú zastúpené dostatočne odborne. Chcete aj tam robiť nejaké výberové konanie?

U mňa je kritérium plnenie úloh. Treba chápať aj to, že naše obdobie je krátke. Keby som plošne začal robiť výberové konania, tak miesta do septembra neobsadím. Každý uchádzač tiež vníma súčasnú neistotu.

A čo zmluvy s dohodármi, hovorí sa o rodinkárstve. Chcete spraviť hlbší audit toho, kto je na ministerstve zamestnaný akým spôsobom?

Ako prvý som pomenoval Slovenský pozemkový fond. Tam sme už začali konať. Na ministerstve dohôd nie je veľa. V ostatných organizáciách dohody až také rozšírené nie sú.

Naznačili ste, že pred sebou máte krátky čas, ale úloh je veľa, najmä čo sa týka inflácie potravín.

Premiér navštívil naše ministerstvo ako prvé. Mal na to dôvody. Pri jeho návšteve sme sa dohodli, že cenová politika potravín je pre ľudí problém číslo jedna, hlavne pre zraniteľné skupiny. Tak nám dal úlohu, aby sme vypracovali návrh, ako situáciu riešiť.

Ako ste postupovali?

Ako s prvými sme sa stretli s poľnohospodármi a potravinármi, ich stavovskými organizáciami. Druhé kolo bolo o ministerstvách, ktoré majú priamy alebo nepriamy dosah na riešenie tohto rébusu – ministerstvo financií, hospodárstva, práce a sociálnych vecí, ďalej Národná banka či protimonopolný úrad. A na vrchole potravín sú obchodníci. Po týchto troch kolách sme urobili súhrnný materiál, do ktorého vstúpil každý menovaný subjekt. Minulý týždeň som to predložil na vláde. Nikto zo zúčastnených subjektov nenavrhoval stropovanie potravín, zmenu DPH alebo zníženie odvodov, pretože je to viazané na zmenu zákonov, čo už my ako vláda nemôžeme predkladať.