Viac než polovica slovenských firiem sú rodinné podniky. Dá sa predpokladať, že v segmente malých a stredných podnikov je zastúpenie rodinných spoločností ešte vyššie. Mnohé z nich sa spoliehajú na zabehnuté postupy, držia sa svojho regiónu a pred expanziou a inováciami majú rešpekt. O tom, prečo by ho mali prekonať, na čo by sa pri expanzii mali zamerať a akú rolu zohráva v ich podnikaní značka, sa TREND rozprával s investorom a marketérom Michalom Pastierom.



Týmto témam sa bude venovať aj TREND konferencia Rodinné firmy 2025, ktorá sa uskutoční 13. marca v Bratislave. Michal Pastier bude účastníkom panela s názvom Od kuchynského stola na svetové trhy: Sila rodinného biznisu.

Väčšina rodinných firiem sú menšie a stredné podniky. Viaceré z nich zápasia s tým, aby sa udržali na domácom trhu, nieto ešte expandovali za hranice. Čo je ich najväčší problém?

Mnohé malé a stredné podniky majú problém preraziť, lebo často zostávajú len výrobcami a to, čo vyrobia za nízku cenu, predávajú iní so značkou za oveľa vyššie ceny. Koľko máme v našej krajine firiem vyrábajúcich nábytok? Keďže nevedia pracovať so značkou, ostali len výrobcami a to, čo oni vyrobia za 400 eur pre niekoho iného, predáva firma so značkou za päťtisíc. Žiaľ, toto nie je vymyslený príklad, ale skutočné čísla jednej lokálnej firmy. Podobne je na tom stovka ďalších. Čím viac zakladateľov bude ovládať pravidlá budovania značiek, tým viac firiem sa oslobodí z otroctva nevýhodných obchodných vzťahov.

Aké je podnikateľské prostredie pre rodinné firmy na Slovensku?

Podnikateľské prostredie je náročné, no zároveň plné príležitostí. Výroba aj distribúcia sa stávajú komoditou a firmy odlišuje najmä schopnosť zaujať, čo sa dekády podceňovalo. Najväčší šok spôsobuje majiteľom rodinných firiem zistenie, že samotný fakt, že sú rodinnou firmou, nepredáva. Zákazníci sa ráno nezobudia s tým, že si niečo chcú kúpiť od rodinnej firmy. Treba pochopiť, že príbehom o firme neraz zdržujeme a otravujeme zákazníkov, ktorí chcú počuť príbeh o sebe.

Zdroj: TREND Rodinné firmy 2025

Niektoré firmy sa boja zahraničnej expanzie pre obavy zo straty firemnej kultúry. Ako si ju môžu zachovať?

Ak firemná kultúra niekoho blokuje v raste, tak je firma skôr značkou životného štýlu majiteľov než prozákaznícky orientovaný podnik. Firemná kultúra, ktorá dáva do popredia zákazníka, nebude mať problém pri expanzii. Za uplynulých desať rokov a vyše 250 značiek, pri ktorých zrode som stál, som stretol rôznych zakladateľov. Niektorí prileteli na stretnutie helikoptérou, niektorí prišli s osobným šoférom, ďalší, aj keď boli multimilionári, neverili, že môžu za svoj úspech, vraj len mali šťastie. Všetci mali spoločnú jednu vec – strach z neistoty. Firemná kultúra, ktorá nie je paralizovaná strachom z neznámeho, bude úspešná aj za hranicami.

Niektoré menšie firmy sa možno pýtajú, akým veľkým rizikom pre ne môže byť zahraničná expanzia ich značky. A zamýšľajú sa nad tým, ako ho možno eliminovať.

Treba sa opýtať opačne. Aké veľké riziko predstavuje pre menšiu rodinnú firmu to, že nebude expandovať? Flexibilita a schopnosť byť atraktívny pre čoraz viac nových zákazníkov je kľúčom k udržaniu ziskovosti.

Môže v zahraničí uspieť aj regionálna firma s lokálnym zameraním?