Predstavitelia holandských nadnárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku sa zúčastnili na okrúhlom stole venovanom problémom podnikateľského prostredia, postaveniu žien na slovenskom trhu práce a zlepšovaniu vzdelávania. Stretnutie pri príležitosti návštevy holandského kráľovského páru a Medzinárodného dňa žien zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva SR a Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR.

Podľa rezortu hospodárstva sa spoločnosti zastúpené na okrúhlom stole zhodli na tom, že presvedčiť akcionárov z centrály, aby rozšírili operácie a ďalej investovali na Slovensku, by bolo oveľa jednoduchšie, keby sa právne a regulačné prostredie stalo jednoduchším a predvídateľnejším. Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga navrhol porovnať holandské a slovenské pracovné právo s cieľom využiť najlepšie postupy a ďalej zjednodušiť slovenský Zákonník práce.

Zúčastnené subjekty vrátane spoločností ING, Heineken, Union, Koppert, Neways, Action, Philips, CTP či NN sa s Ministerstvom hospodárstva SR a Kanceláriou prezidenta SR dohodli na ďalšom partnerstve a spolupráci zameranej na zvyšovanie miery participácie žien na ekonomických aktivitách na Slovensku prostredníctvom rôznych iniciatív. Holandský kráľ Viliam Alexander s kráľovnou Máximou v rámci programu trojdňovej návštevy otvorili spolu so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou aj bilaterálne podnikateľské fórum na Bratislavskom hrade.

Priemysel sa dostane z červených čísel

Slovenský priemysel v úvode roka klesal v súlade s očakávaniami analytikov. Medziročne bola jeho produkcia nižšia o 8,6 percenta, ukázali údaje Štatistického úradu SR. Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka by stabilizácia energetického šoku a zotavenie externého dopytu postupne mali dostať priemysel z červených čísel. „V závere roka 2023 by mohlo prísť k citeľnejšiemu oživeniu aktivity v priemysle, pričom silnejšie ekonomické oživenie spojené aj s rastom priemyslu očakávame v roku 2024,“ uviedol.

Limity podnikania v zdravotníctve

Slovenský zdravotný systém sa zásadne odlišuje od tých najlepších na západe. Možnosť vyplácania zisku akcionárom zdravotných poisťovní v povinnom systéme nenájdeme v žiadnej krajine EÚ okrem Slovenska. Vyplýva to z analýzy Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR, ktorá poukazuje na najlepšiu zahraničnú prax. Krajiny, kde je zdravotníctvo centralizovanejšie a hlavnú rolu hrajú verejné inštitúcie, fungujú -podľa ÚHP efektívnejšie. Znakom zdravotníctva vyspelých krajín je neziskovosť zdravotných poisťovní a fondov v povinnom systéme.

EÚ sa bráni závislosti od Číny

Európska únia chce nastaviť „spravodlivé pravidlá hry“ s Čínou, aby sa vyhla závislosti na surovinách potrebných na energetickú transformáciu. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová to uviedla počas videokonferencie s médiami. „Nechceme závislosť, akú sme zažili s Ruskom, pokiaľ išlo o fosílne palivá,“ povedala.

Kybernetická odolnosť bánk

Európska centrálna banka plánuje otestovať kybernetickú odolnosť popredných bánk v eurozóne. Dôvodom je prudký nárast kybernetických útokov, zvlášť po ruskej invázii na Ukrajinu vlani vo februári. Podľa predsedu Rady ECB pre dohľad Andreu Enriu je problémom aj to, že banky zabezpečujú časť svojej kritickej IT infraštruktúry externe alebo iným subjektom v rámci skupiny.

Slovensko zaostáva v OZE

Slovensko neplní vlastné ciele v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vyplývajúce z národných strategických dokumentov a zaostáva za európskymi partnermi. Uvádza sa to v správe o stave OZE za rok 2022, ktorú vypracovala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Na požadovanej trajektórii je iba vodná energia.

Automobilky čelia čínskej konkurencii aj poklesu produkcie

Automobilový priemysel sa v strednej Európe naďalej trápi. Po pandémii sa automobilky musia vyrovnať s nedostatkom čipov a ďalších komponentov, vojna na Ukrajine zasa priniesla napríklad nedostatok káblových zväzkov. Konštatovali to analytici VÚB Zdenko Štefanides a Michal Lehuta.

Pripomenuli, že Oxford Economics v tomto roku Slovensku predpovedá ďalší pokles výroby automobilov, a to medziročne takmer až o pätnásť percent. V roku 2024 by však malo prísť zotavenie s medziročným rastom produkcie o štvrtinu. „Slovenské automobilky sa síce budú pripravovať na produkciu nových modelov, čo ich výrobu v tomto roku obmedzí, v horizonte niekoľkých štvrťrokov by to však mohlo priniesť dlhoočakávané oživenie,“ uviedli analytici VÚB.

Európske automobilky ohrozuje aj konkurencia z Číny. Čínske autá sú oveľa kvalitnejšie ako v minulosti a zároveň stále výrazne lacnejšie než západná produkcia. Vyšší ako priemerný rast predaja by mali -podľa analytikov zaznamenať elektromobily, kde však opäť dominuje Čína. Tá ich výrobu aj dotuje. Slovensko sa tomuto trendu najviac priblížilo plánovanou výstavbou závodu automobilky Volvo pri Košiciach.

4,3 miliárd

Saldo zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2022 bolo pasívne až v objeme 4,31 miliardy eur. Vývoz tovaru bol v hodnote 102,57 miliardy eur, dovoz bol za 106,88 miliardy eur pri medziročnom raste o 23,3 percenta.

11,7 percenta

Predsedníctvo Rady EÚ a vyjednávači Európskeho parlamentu sa dohodli na znížení spotreby energie v rámci celej Európskej únie o 11,7 percenta do roku 2030. Tým prekročili pôvodný návrh Európskej komisie, známy ako Fit for 55.

52 percent

V prieskume portálu Platy.sk sa 52 percent respondentov vyslovilo proti tomu, aby boli obchody v nedeľu zatvorené, keď označili odpovede „jednoznačne nie“ a „skôr nie“. Na druhej názorovej strane bolo 30 percent odpovedajúcich.

8,1 percenta

Na Slovensku bolo v decembri 224 143 invalidných dôchodcov. Je to 8,1 percenta ľudí v produktívnom veku, čo znamená, že jeden človek z dvanástich poberá čiastočný alebo úplný invalidný dôchodok. V ČR je to jeden zo šestnástich.