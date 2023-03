V náročnom období nielen slovenského realitného trhu doň pomerne náhle a nečakane vstúpil nový a najmä silný hráč, o ktorom sa však hovorilo už dlhší čas. Developerská spoločnosť Alto Real Estate sa po prevzatí časti portfólia finančnej skupiny Penta Real Estate totiž mohla ihneď prezentovať top bratislavskými projektmi, ako sú Sky Park či Digital Park.

Najnovšie sa teda dostali do vlastníctva niekdajšieho spoluzakladateľa tejto skupiny Jozefa Oravkina. Jeho spoločnosť Alto Real Estate má dobrú štartovú čiaru a ďalšie veľké plány v hlavnom meste. „Našou ambíciou je byť v prvej päťke developerov na Slovensku,“ tvrdí v exkluzívnom rozhovore pre Prime výkonný riaditeľ spoločnosti Rastislav Valovič.

Ako hodnotíte obdobie po prevzatí realitného biznisu a projektov Sky Park?

Veľa energie a času sme museli venovať činnostiam súvisiacim s rozbehom spoločnosti, a to najmä náboru kvalitných ľudí, vývoju a dolaďovaniu informačných systémov, nastavovaniu vnútorných procesov a backofficeu. Všetky tieto procesy sme sa snažili zabezpečiť tak, aby klienti uskutočnenú zmenu s prechodom portfólia pociťovali čo najmenej alebo optimálne vôbec.

Alto vstupuje na trh v pomerne náročnom období. Predpokladali ste tento vývoj?

Development je cyklickým druhom podnikania. To, že sa dostaneme na hranu ekonomického cyklu, bolo zrejmé niekoľko rokov, nikto však nevedel presne, kedy sa tak stane. Je zrejmé, že pandémia bola katalyzátorom mnohých ekonomických javov, a to vrátane stavebníctva, kde sa to prejavilo najmä výpadkami v zásobách materiálov. Tie následne sprevádzali obrovské skokové nárasty vstupov, najmä v druhej polovici roka 2021 a v prvej polovici roka 2022. V kombinácii s následnými vplyvmi, ako je napríklad vojna na Ukrajine, prudký nárast inflácie a podobne bolo len otázkou času, kedy sa koniec ekonomického cyklu prejaví aj v ďalších, už zreteľnejších aspektoch, napríklad v klesajúcom dopyte po bytoch.

Má skupina ambíciu byť v lige s ostatnými väčšími developermi alebo je to pre ňu skôr o správe existujúcich projektov a developmente nových, možno aj mimo Slovenska?

Našou ambíciou je byť v prvej päťke developerov na Slovensku. Vzhľadom na dĺžku životného cyklu developerských projektov sa takéto výsledky prejavia až v priebehu niekoľkých rokov. Okrem už známych projektov, samozrejme, pripravujeme ďalšie. V rámci druhej vetvy podnikania je našou ambíciou mať významný podiel na trhu administratívnych budov, a to s dominantným zameraním na budovy A, A+. V tomto okamihu sa sústreďujeme len na bratislavský trh. Prípadná expanzia mimo Bratislavy alebo aj mimo Slovenska nie je aktuálne na stole, do budúcna ju však nevylučujeme.

Na čo sa zameriavate najnovšie?

Vlastníme pozemok pri Národnej banke Slovenska v Bratislave, kde na jar začneme výstavbu prvej etapy nového rezidenčného projektu. Minulý rok sme kúpili pozemok v Rači, ktorý pripravujeme na development. Okrem týchto projektov máme v rôznych stupňoch rokovaní niekoľko ďalších akvizícií, ktoré však vzhľadom na neukončený proces rokovaní nemôžeme bližšie konkretizovať ani komentovať.

Akú víziu má v novej firme Jozef Oravkin?