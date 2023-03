Žiadna hora nerastie do neba. Toto staré príslovie platí aj o slovenskom realitnom trhu. Po dlhých rokoch, keď sa ceny nehnuteľností zvyšovali rýchlejšie ako inflácia i mzdy, zaznamenala Národná banka Slovenska v poslednom štvrťroku pokles z priemerných 2 714 eur na 2 664 eur za štvorcový meter.

Záujemcovia o nové bývanie, ktorí nemôžu celú kúpnu cenu vyskladať „na drevo“, však zatiaľ žiadne zlacnenie nepocítia – naopak. Ešte pred rokom mohli získať hypotekárny úver s päťročnou fixáciou s úrokovou sadz-bou blízkou jednému percentu. Na konci roka 2022 už priemerná sadzba dosiahla 3,2 percenta. To pri dvadsaťročnej hypotéke na 200-tisíc eur znamená rozdiel 200 eur každý mesiac.

Podľa prepočtov spoločnosti Bencont Investments sa výška mesačnej splátky hypotéky na priemernú novostavbu v Bratislave zvýšila medziročne z 545 eur na konci roka 2021 na 809 eur o rok neskôr. Podobne skokovo zdraželi náklady na obstaranie priemerného staršieho bytu na úver – zo 420 eur vo 4. štvrťroku 2021 na 622 eur na konci minulého roka.

V porovnaní s týmito zvratmi predstavuje nájomné bezpečný prístav. V medziročnom porovnaní narástlo tiež z 516 eur na 566 eur mesačne, päťdesiatka navyše však znamená zdraženie nižšie ako inflácia a je zhruba štvrtinové v porovnaní splátok novej hypotéky na 80 percent hodnoty bytu. Žiť v nájme je v Bratislave po dlhom čase lacnejšie, ako splácať vlastné bývanie.

Nových úverov je málo

„V najbližšom období sa dá očakávať zväčšovanie tohto nepomeru v dôsledku nárastu priemernej úrokovej sadzby na novoposkytnutých úveroch. V druhej polovici roka 2023 by sa však situácia mohla obrátiť, keď nájomné bude ďalej narastať, no priemerná splátka hypotéky by v dôsledku mierneho zníženia úrokových sadzieb mohla postupne začať klesať,“ predpokladá analytik Bencontu Rudolf Bruchánik. Doplnil, že práve v hlavnom meste Slovenska je tento nepomer medzi nájomným a splátkou hypotéky najväčší. V ostatných regiónoch sú totiž nájmy len mierne nižšie ako v Bratislave, no ceny realít sa líšia oveľa výraznejšie.