Slovensko sa postavilo na stranu nespokojných a žiada prehodnotenie novej európskej emisnej normy. Varuje pred zdražením áut, obmedzením výroby i mobility.

Európska komisia (EK) chce znižovať podiel škodlivých splodín z vozidiel všetkými možnými spôsobmi, a tak vlani na jeseň odobrila návrh emisnej normy Euro 7. Do platnosti by mala vstúpiť začiatkom júla 2025 pre osobné autá a od roku 2027 aj pre autobusy a nákladné autá. Komisia v návrhu žiada sprísniť emisné normy do maximálnej možnej miery. Sľubuje si od toho aj predchádzanie emisným škandálom. No zároveň hrozí, že by tým postupne obmedzila dostupnosť vozidiel.

Euro 7 v emisných pravidlách pre autá ide ďalej ako ktorákoľvek norma doteraz. Po prvý raz plánuje zaviesť aj limity pre emisie z oteru pneumatík a brzdových kotúčov. Okrem toho pomocou ďalších senzorov v autách by sa emisie mali kedykoľvek v priebehu jazdy kontrolovať. To, že by sa dosahovanie emisií škodlivín nemeralo už len v laboratórnych podmienkach, ale priamo počas reálnej jazdy, vyvolalo viacero otázok. Ako problematické sa tak ukazuje meranie prísne nastavených emisií napríklad pri štarte s chladným motorom alebo pri jazde do kopca. Výrobcovia diskutujú, čo by zmeny priniesli a ako by to zasiahlo peňaženky majiteľov áut. Na obmedzenie výroby a predraženie vozidiel upozornilo Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA). Kritizuje, že norma môže zvýšiť cenu nového auta priemerne o dvetisíc eur. Tvrdí, že v súčasnej podobe neprinesie ani toľko želané zásadné zníženie emisií a bude mať len minimálny vplyv na životné prostredie.

Pohnútky EK

Cestná doprava je hlavným prispievateľom k znečisťovaniu ovzdušia, pripomenula Európska komisia pri argumentácii, prečo s novou normou vôbec prichádza. Poukazuje pritom na odhady Európskej únie (EÚ), podľa ktorých negatívne vplyvy cestnej dopravy spôsobili len v roku 2018 približne 70-tisíc predčasných úmrtí. Ďalší argument, prečo chce EK presadiť normu Euro 7, sa spája s emisnými škandálmi z uplynulých rokov. Komisia už v júli 2021 navrhla urýchliť dekarbonizáciu cestnej dopravy. Euro 7 pritom považuje za „nevyhnutnú súčasť prechodu na čistú mobilitu“.

Návrh vnímame ako časovo nerealistický pre automobilový priemysel aj pre schvaľovacie úrady. Ľudovít Ódor, predseda úradníckej vlády SR

Prvé emisné normy pre vozidlá začala EÚ pod označením Euro 1 zavádzať od roku 1992. Postupne sa euronormy pre osobné i nákladné autá sprísňovali. To museli vždy včas reflektovať automobilky pri testovaní nových vozidiel pred uvedením do prevádzky. A tak sa EÚ za posledných tridsať rokov prepracovala až po normu Euro 6 (pre osobné autá) a Euro VI (pre nákladné autá). Norma Euro 6 od zavedenia v roku 2014 prešla aktualizáciou o tri roky neskôr až po najnovšiu Euro 6d v roku 2020. Už vďaka tejto norme má EÚ najprísnejšie normy pre emisie na svete, no rozhodla sa v nich ešte pritvrdiť. Prišiel november 2022 a s ním ďalšie európske emisné štandardy pod označením Euro 7. Zatiaľ čo sa automobilky adaptovali na predchádzajúce normy a medzitým sa začali pripravovať na zásadný prechod na elektromobilitu, do hry vstúpil nový európsky návrh.

Pravidlá v kontexte

Euro 7 sa často zamieňa s emisnými pravidlami, ktoré majú platiť od roku 2035 v súvislosti so stopkou pre nové spaľovacie motory. Aj keď ide o dva rozdielne návrhy Komisie, tieto nariadenia od seba úplne oddeliť nemožno, a preto by sa o nich malo hovoriť v spoločnom kontexte. Už len preto, že ak majú automobilky v súčasnosti venovať pozornosť norme Euro 7, ktorá by mala začať platiť o dva roky, výrazne to zasahuje a spomaľuje ich celkové aktivity, ktoré potrebujú sústrediť na zmeny platné od roku 2035. Niektorí výrobcovia áut dokonca plánujú prejsť na výrobu bezemisných áut ešte skôr.

Ďalšia emisná norma v priebehu nasledujúcich dvanástich rokov by len odčerpávala investície z automobilového priemyslu, ktoré sú nutné na dosiahnutie cieľov vyplývajúcich z prechodu zo spaľovacích motorov na väčší rozvoj elektromobility, upozorňujú kritici. „Automobilový priemysel sa pripravuje na prechod na bezemisnú a uhlíkovo neutrálnu dopravu po roku 2035 a riešenia postavené na batériových vozidlách sú dnes technologicky najlepšie pripravené riešenia,“ uvádza pre TREND generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP) Viktor Marušák. Upozorňuje však, že práve norma Euro 7 môže v krátkodobom horizonte automobilový priemysel ohroziť, a to spomalením transformácie na plnú bezemisnú a uhlíkovo neutrálnu dopravu.

Výhrady k norme